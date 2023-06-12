"Без потерь воевать ни у кого еще не получилось": Цаплиенко высказался о поврежденных Leopard и боях на Запорожье

Россияне сейчас пытаются угадать, куда отправятся ВСУ – на Волноваху, на Токмак или на Энергодар. С перепуга они ударили из артиллерии по украинским оперативным группам и "засветили" все свои позиции, по которым отработали ВСУ.

В ВСУ есть продвижения вперед на Донетчине и Запорожье, однако без потерь в войне не обходится, в частности, это касается поврежденных танков Leopard и БМП Bradley.

Об этом в эфире "ТСН-тиждень" рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Цаплиенко прокомментировал контрнаступательные действия украинских войск на Донетчине и Запорожье, отметив, что ВСУ продвигаются уже южнее, чем об этом говорят россияне.

Контрнаступательные действия на Запорожье и Донетчине

"Информация, которую мы сейчас обсуждаем – из открытых источников. И очень сложно однозначно делать выводы о том, что происходит в Запорожской и Донецкой областях. Единственное, о чем можно судить даже по российским видео, это то, что на некоторых участках наши военные уже южнее, чем об этом говорят россияне", – заметил журналист.

Он обратил внимание хорошие новости с фронта – у Сил обороны Украины есть продвижения вперед. Так, 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша показала, как она поднимает флаг над освободившимся селом Благодатное.

"Благодатных у нас много, особенно на оккупированной части Донетчины. И военные не говорят, о каком именно идет речь, тем более, что все они на направлениях возможного наступления. Но карта Deep State указывает как только что освобожденные Благодатное и Нескучное возле Большой Новоселки", — рассказал Цаплиенко.

Россияне пытаются угадать направления наступления ВСУ

Он также прокомментировал заявления российских "военкоров" об ожесточенных боях на Запорожье и о якобы намерениях ВСУ разорвать "сухопутный мост" между материковой Россией и оккупированным Крымом. В то же время западные медиа даже предполагают, что украинские войска могут попытаться освободыть Мелитополь и Энергодар.

"Ну да… И вспоминают, что там они держат в заложниках нашу Запорожскую атомную. Россияне сейчас действительно пытаются угадать, куда же мы рванем – на Волноваху, на Токмак или на Энергодар. Из перепуга они выкатили почти всю свою замаскированную артиллерию и ударили по нашим оперативным группам. В результате ВСУ выявили все их позиции. Далее с ними уже имело дело наше высокоточное оружие: Himars и Excalibur. И эти попытки им уже стоили по состоянию на 9 июня около 50 единиц бронетехники, более 12 танков и как минимум 50 самых дефицитных артсистем", – проинформировал военный корреспондент.

Потери ВСУ: подбитые Leopard и Bradley

Цаплиенко также высказался о потерях со стороны украинских войск. Он отреагировал на информацию от немецкого издания Bild о подбитых двух танках Leopard и 13 БМП Bradley.

"Не подбиты. Люки открыты – значит, взорвались на минах, и экипажи эвакуировались. Да, это война и соревнования, кто кого перехитрит. К сожалению, без потерь людей и военной техники воевать ни у кого еще не получилось. И я надеюсь, это понимают все. Это война против глубоко эшелонированной обороны. ВСУ могут потерять много техники. Это часть наступления. Но главное – люди", – пояснил журналист.

Он отметил, что на видео якобы боя с повреждением украинской техники видно, насколько четко защитники действуют даже под бешеным огнем и помогают друг другу в эвакуации.

Оккупанты решили, что украинское наступление началось

"Насколько мне известно, россияне увидели эту колонну и действительно решили, что наступление уже началось. А под него – засветили свои скрытые артиллерийские резервы. Ну и мы их отблагодарили: за первые дни этой недели до 50 единиц артсистем у россиян уже перестали существовать", – рассказал Цаплиенко.

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Что известно о бое, где были повреждены Leopard и Bradley

Накануне в Сети появилось видео боя ВСУ с оккупантами на Запорожском направлении, во время которого у украинских сил были повреждены танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley: они взорвались на вражеских минах. Несмотря на повреждения техники, защитникам удалось уберечь личный состав. Этот бой прокомментировал военный с позывным "Чех", который заявил, что ВСУ тогда изрядно ударили по россиянам: были ликвидированы много оккупантов, ведь их рации "трещали, кричали, матерились и плакали".

Какие населенные пункты уже освободили ВСУ

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ освободили Благодатное и Макаровку в Донецкой области. Она также сообщила о продвижении украинских сил на юге.

Освобождение Благодатного прокомментировал представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он сообщил, что украинским войскам удалось взять в плен шестерых окупантов, а флаг в селе поднимал воин ВСУ на псевдо "Олимп".

В тот же день бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" сообщили об освобождении села Нескучное Волновахского района Донецкой области и записали видео оттуда.

Командир бойцов Александр Грищук на псевдо "Македонец" рассказал, что бой за Нескучное длился двое суток. Враг упорно держался и контратаковал, однако был деморализован украинским сопротивлением. Тогда оккупанты и начали отход.

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