"Без преимущества можем делать чудеса": военный рассказал, как ВСУ удалось зайти на Курщину

Вооруженные силы Украины во время Курской операции показали миру, что подготовленный военнослужащий с имеющимися силами, без преимущества в авиации и ракетах может делать чудеса.

Такое мнение в интервью ТСН высказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.

“Мы прошли достаточно укрепленную линию обороны в инженерном плане – у них прямо ВОПы, РОПы, это были подземные города со всеми коммуникациями. Очень плотное минирование, противотанковые рвы, колючки. И показали, что обученные военнослужащие могут это умело преодолевать", – рассказал военный.

Павел Разлач / Фото: ТСН.ua

По его словам, российским военным не удалось сдержать наступление, потому что ВСУ совершали маневры.

"Мы не били в лоб на эти укрепления, мы их обходили. И когда они уже бывало два дня держались, у них уже не было выбора – либо погибнуть, либо сдаться”, – говорит Розлач.

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