Без рук он водит машину, пилит дрова и сам готовит еду: невероятная история 31-летнего мужчины

Рори О’Коннор / © ТСН

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Он родился без рук, а теперь собственноручно учит украинских ветеранов с тяжелыми ампутациями адаптироваться к полноценной жизни.

Свою бескорыстную помощь центру реабилитации военнослужащих Superhumans предложил 31-летний британец Рори О’Конор. В то время в центре как раз находился ветеран с высокой ампутацией обеих рук, поэтому опыт и поддержка британского волонтера оказались как никогда кстати.

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Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Марички Кужик.

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История Рори О’Конора

Хотя Рори О’Конор с рождения не имеет рук, он чрезвычайно ловко управляет автомобилем. Кроме того, он много путешествует, самостоятельно разбивает палаточный лагерь, пилит дрова, разжигает костёр и сам готовит еду в полевых условиях. Таким образом британец ежедневно доказывает на собственном примере: отсутствие рук — вовсе не препятствие для активной и насыщенной жизни.

В настоящее время Рори находится в реабилитационном центре Superhumans во Львовской области. Мужчина активно помогает 31-летнему украинскому ветерану Артему по прозвищу «Саур» адаптироваться к новым условиям. У бойца — высокая ампутация обеих конечностей.

Артем («Саур»), ветеран, пациент центра Superhumans: «Мы с моим экипажем оказались в очень тяжелом положении. Покровск уже просто кишел вражеской пехотой… Получили приказ на выход, попали под плотный минометный обстрел, и там я получил тяжелое ранение. Ампутация обеих рук произошла из-за длительного турникетного синдрома».

Эвакуация раненого солдата с поля боя длилась изнурительные 12 часов, поэтому врачам, к сожалению, не удалось спасти конечности бойцу. Сейчас Артем проходит сложный курс реабилитации.

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Артем («Саур»), ветеран, пациент центра Superhumans: «Я продвигаюсь от легких упражнений к более сложным. Я с самого начала четко понимал, что не буду сразу жонглировать ногами — нужны постепенные шаги. Жена принесла книгу, я читал и перелистывал страницы ногами — это было моё самое первое упражнение».

Первые успехи и жизненная философия от Рори

А сейчас Артем каждый день тренируется вместе с Рори. Например, британец показывает бойцу, как самостоятельно и уверенно пить сок из чашки, используя только стопы.

Рори О’Коннор о движениях Артема: «Ты пьешь так ловко, словно руками! Потрясающе, это просто потрясающе!».

Рори активно делится практическими лайфхаками, которые значительно облегчают быт.

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Артем («Саур»), ветеран, пациент центра Superhumans: «Он заметил, что я ношу с собой специальную трубочку на шее. И когда я однажды забыл эту трубочку, он говорит: „Трубочку ты можешь забыть где угодно, а ноги ты с собой никогда не забудешь! Поэтому учись работать ногами“».

Артем постепенно привыкает к тому, что отныне абсолютно все повседневные дела ему придется выполнять с помощью ног.

Артем («Саур»), ветеран, пациент центра Superhumans: «Рори часто говорил: „Я прекрасно понимаю, почему тебе в Украине трудно приспособиться к новой жизни и тренироваться. Ведь абсолютно все вокруг хотят тебе искренне помочь!“. А нужно научиться делать всё самому. Снять носки бывает трудно, но гораздо легче, чем надеть. Надеть — это еще какая мука! Цель Рори — научить меня делать это исключительно с помощью ног».

Еще один важный навык — умение пользоваться сенсорным экраном смартфона.

Артем («Саур»), ветеран, пациент центра Superhumans: «Положил телефон на кровать и большим пальцем ноги набирал текст, оценил все возможные адаптивные функции… Или кладу на какую-нибудь поверхность и могу даже носом ответить на звонок, позвонить или набрать сообщение».

Опыт и помощь эрготерапевтам

Сам Рори освоил все эти базовые навыки ещё в детстве, ведь он родился без рук. С самого детства родители и специалисты учили его, что абсолютно всё в мире можно делать ногами.

Рори О’Конор, волонтер: «Каждый день я встречаю удивительных людей, которые сигналит мне, когда проезжают мимо, или показывают большой палец вверх. Когда я иду в продуктовый магазин, они помогают сложить вещи в мои сумки. Иногда я захожу в магазин, и они уже настолько привыкли, что мне даже не нужно просить. Есть кафе, куда я часто хожу: там я спокойно сажусь и ем своими стопами».

В центре Superhumans Рори делится опытом не только с пациентами, но и с эрготерапевтами — помогает лучше понять анатомические тонкости и психологию реабилитации пациентов без конечностей.

Александра Нацюк, эрготерапевт центра Superhumans: «Это неописуемо важно! Я понимала, что многому могу научить Артема, но есть вещи, которых я, к сожалению, просто не знаю из собственного опыта. И появление Рори действительно стало огромным плюсом для всей нашей реабилитации».

Артем («Саур»), ветеран, пациент центра Superhumans: «Я понял, насколько человек способен справиться с любыми трудностями, и что все препятствия — только в нашей голове! Всёму можно научиться, и даже если что-то сразу не получается, просто нужно дополнительное время на отработку этого навыка».

В центре Superhumans Рори пробудет неделю. Но британец подчеркивает: если его снова позовут — он обязательно вернётся в Украину.

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