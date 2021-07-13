Без рукопожатия и с социальной дистанцией: как в Берлине прошла встреча Меркель и Зеленского

Без рукопожатия и с социальной дистанцией: как в Берлине прошла встреча Меркель и Зеленского

Лидеры двух стран впоследствии встретятся с Джо Байденом.

Накануне в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

О чем говорили лидперы стран и которые двухдневного визита в столицу Германии, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 13 июля.

Они не жмут друг другу руки: хотя и Ангела Меркель, и Владимир Зеленский вакцинированы против коронавируса. Ненадолго снимают маски. Меркель украинского гостя приветствует английском. Канцлер сказала, что хорошо увидеться снова. На фото просит стоять на расстоянии — социальная дистанция из-за пандемии.

Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины против коронавируса, заявила Меркель после беседы с Зеленским лицом к лицу. Длительный разговор около 25 минут. Однако ключевые различия между странами остаются _ это газопровод из России в Германию "Северный поток-2".

"Это большая угроза, которая умело скрывается под маской экономического проекту. Украинский маршрут транспортировки газа в Европу является весомым сдерживающим фактором. Запуск" Северного потока-2 "несет потенциальную угрозу безопасности в регионе", — сказал укаинський лидер.

В свою очередь, Меркель говорит: ОК понимает озабоченность со стороны Киева. Поэтому убеждает, что Берлин будет прилагать усилия, чтобы Украина в дальнейшем сохранила газовый транзит. "К 2024 году мы смогли подписать соглашение о транзите газа. Мы будем делать это и позже. Я думаю, что Европа здесь имеет определенную силу. Я сделала обцянку Украины. Язвикла выполнять свои обещания. Я думаю, что это касается каждого немецкого канцлера", — подчеркнула она.

Новости мира: Украина должна сохранить статус транзитёра газа - Меркель после встречи с Зеленским

Обсудить риски от "Северного потока-2" Владимир Зеленский предлагает в формате нормандского переговоров. Ким того, просит привлечь туда Соединенные Штаты Америки. В то же время Меркель признает: мирный процесс на Донбассе буксует.

"Все страны, мы все вместе должны давить на Россию, чтобы провести нормандского встреча и завершить войну на Донбассе. Чтобы вернуть наши незаконно аннексированы территории", — отметил Владимир Зеленский.

Впоследствии лидеры продолжили общение за ужином в присутствии делегаций. В течение двухдневного визита Владимир Зеленский встретился с немецким коллегой, а еще познайомвся с кандидатом в канцлеры с пока максимальными шансами занять кресло Меркель — Армином Лашетом. Впрочем, именно с Ангелой Меркель президент говорил дольше — не один час, как планировалось.

К слову, важные для обоих темы Зеленский и Меркель повезут на переговоры с Джо Байденом: немецкий канцлер отправляется туда послезавтра, а украинский президент — в течение ближайших недель.

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