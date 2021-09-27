Без сцены и зрительного зала: в Донецкой области четыре сотни юных музыкантов овладевают искусством по детсадам и клубам

Без сцены и зрительного зала: в Донецкой области четыре сотни юных музыкантов овладевают искусством по детсадам и клубам

На завершение ремонта в музыкальной школе не хватило средств.

В Доброполье Донецкой области ученики музыкальной школы вынуждены учиться по детсадам и клубам. В прошлом году именитое заведение, выпускающее сотни талантливых музыкантов, закрыли на ремонт. В школе сделали демонтажные работы и поменяли крышу, а затем — денег не стало. Сейчас юные артисты вынуждены тесниться в неприспособленных помещениях, а их заведение — закрыто на неопределенный срок.

О том, в каких условиях овладевают искусством дети — 27 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Без сцены и зрительного зала, а вместо просторных классов тесные комнатки, разбросанные по разным детсадах — это музыкальная школа в шахтерском городке Доброполье.

У Софии здесь учатся две дочери. Классы — в разных концах города. Этот путь они проделывают шесть дней в неделю.

Конкурсы и фестивали отзвучали два года назад. К 60-летию школы ее решили отремонтировать. Деньги выделила область. Но подрядчики не успели их освоить до конца года, и вынуждены были вернуть. А в следующем — средств Доброполью уже не дали.

Большинство музыкальных инструментов пришлось оставить здесь — фактически на замороженном строительстве. Потому перевозить их — никуда. Фортепиано, баяны, домры и балалайки накрыли пленкой — уже второй год эти инструменты — вне игры.

Скрипачка Алина Самусева свой инструмент носит с собой — этюды оттачивает в проходном фойе в детском саду.

Между тем чиновники показывают стопки переписки с военно-гражданской администрацией.

Новости Украины: ученики музыкальной школы Доброполья вынуждены учиться в детсадах и клубах

"Присылают ответы, что бюджет уже сверстан, утвержден на 2021 год и дополнительных денег не видят — нам на музыкальную школу", — возмущается заместитель городского головы Доброполья Алексей Галицкий.

В области же объясняют — скорректированная сумма на завершение ремонта выросла с 15 до 22 миллионов. Выделить такие деньги теперь не готовы. Хотят, чтобы присоединилось и город.

"Добропольский городской совет должен рассмотреть вопрос о финансировании ну хотя бы 50 на 50 этой суммы. С выходом этого предложения пока идет формирование бюджета на следующий год", — отмечает начальница управления культуры Донецкой ОГА Виктория Точеная.

Если чиновники не договорятся, ремонт снова отсрочат, и стоимость его, вероятно, будет расти, разбивая мечты четырех сотен юных музыкантов, их учителей и родителей о привычных уроках, сцене и концертах.

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