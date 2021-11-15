Без сертификатов — в Раду нельзя: как у депутатов проверяют наличие COVID-документов

У парламента заработал пункт вакцинации.
С понедельника, 15 ноября, чтобы попасть в Верховную Раду, необходимо предоставить сертификат вакцинации, отрицательный тест на COVID или справку о выздоровлении. Нардепы или журналисты, которые еще не привились, смогут сделать это прямо возле парламента: отели рядом открыли центр вакцинации.
Что происходит в пункте и проверяли ли документы у народных избранников, рассказала корреспондентка ТСН.12:00.
Сегодня при входе в парламент правоохранители проверяли у депутатов сертификаты. По информации ТСН, всех пришедших допустили в помещение ВРУ. К слову, нардепов было немного, потому что сегодня согласительный совет.
ТСН удалось пообщаться с народными избранниками. Например, депутат группы "За будущее" Анна Скороход называет прививку принуждением. "Я считаю, что это нарушает права человека. Но при этом у нас нет выбора. за (вакцинацию – Ред.) но не в принудительном порядке", – говорит она.
Центр вакцинации работает по предварительной записи. Он работает без выходных: с 09:00 до 16:00. В среду – с 14:00 до 20:00. Здесь работают консультанты "Дії", которые помогут сгенерировать сертифика, если возникают проблемы.
К слову, гостиница "Национальная" стала первой, где открыли пункт вакцинации. Она подчинена Верховной Раде. Здесь могут привиться депутаты. Впрочем, их здесь не встретили.
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