Без шапки на улицу нельзя: погода в пятницу ухудшится (видео)

Наступила пятница 13-е, и с погодой явно не повезло. Почти по всей Украине – повышенный уровень опасности из-за непогоды. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах, порывистом ветре и морозе.

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Погода на пятницу, 13 декабря

Приближаются долгожданные выходные, поэтому нужно уже планировать, как отдыхать в пятницу, субботу и воскресенье. Ну а позволит ли это сделать погода, нуууу, если вы не очень мерзляк, то да. Потому что синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже 13 декабря антициклон вытеснит остатки осадков и будет сухо, иногда даже с солнечными прояснениями. Разве что ночью по северу, а днем по востоку возможен небольшой снег. Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном.

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"У этих двух атмосферных джентльменов есть какие-то вечные претензии друг к другу, как украинцы, которые всегда спорят за разных политиков. Поэтому от противостояния будет возникать порывистый ветер – от умеренного на западе до сильного, штормового на востоке. Осторожно! Как я уже анонсировала, идет похолодание".

Также синоптик сообщает, что днем будет -1...-6 градусов и усилится гололедица. Поэтому выбирайте крепкую нескользкую обувь и не бегайте слишком быстро.

В Киеве 13 декабря – без осадков и даже вероятное солнышко. Правда, будет сильным северо-западный ветер – закутывайте шею и прячь нос и щеки в шарф. Ибо к ветру присоединится мороз: в течение суток ожидается -3…-6 градусов.

"Одевайтесь многослойно, удобно и тепло, наконец-то можно достать термобелье – потому что 14 декабря похолодание усилится. Однако не печальтесь – как придет и пройдет параскаведетриафобия, так и похолодание уже в воскресенье, 15 декабря, сменится потеплением. Повторяем слово десять раз, как советуют специалисты. И всегда внимательно следим за прогнозом погоды!"

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра"

Однако по данным "Укргидрометцентра", непогода ожидается повсюду по Украине, кроме западных областей. Порывы ветра 15-20 м/с. Кое-где снег и гололедица. Метеорологи также предупреждают о возможных осложнениях в работе для энергетиков, строителей, а также коммунальщиков. Будьте осторожны.

Какой будет погода в выходные?

Другой синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что 13 декабря ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 0...-5 градусов, в Карпатах -7...-12 градусов; днем -3...+2 градуса.

В субботу, 14 декабря, в Украине сохранится погода без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...-6 градусов, в восточной части и в Карпатах -5...-10 градусов; днем -1...+4 градуса, на юге +5...+7 градусов.

В воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде снега, мокрого дождя и снега. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов, на юге и в Крыму +5...+10 градусов.

Ранее синоптики заявили, что в текущем году в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала и метеоролог Вера Балабух.

Так, благодаря этому, воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

Названы риск этой зимой

В то же время, отметила Балабух, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также было достаточно жарким, что нехарактерно для осенней погоды.

Будут ли морозы?

Относительно возможных кратковременных заливов арктического воздуха, то есть снижения температуры, эксперт объяснила, что если общая фоновая температура будет достаточно высокой, то даже это снижение температуры не приведет к сильным морозам.

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