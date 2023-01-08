Без скандала не обошлось: владыка Павел проклинал журналистов под стенами лавры на Рождество

Рождественское богослужение в лавре ПЦУ уже называют историческим событием, сюда возвращаются украинский язык и украинская церковь, говорится в ТСН.

В это время со слезами на глазах встречает своих прихожан и настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел. Владыка перед камерой жалуется на власть. "Неизвестно кем поставлена милиция, не пускают никого в храм, всех загоняют в Успенский собор, сколько будут делать подозрения и творить ложь", — говорит он.

Затем вообще решает выгнать съемочную группу ТСН из лавры с проклятиями. “Я прошу, не снимайте меня, я вас прошу, опустите. Пусть будут прокляты своими провокациями. Казаки, возьмите, пожалуйста, возьмите этих лжецов всемирных. Чтобы их не было, Коля забирай их», – заявляет владыка Павел.

Также читайте Историческое Рождество: подробности первого за три столетия украинского богослужения в лавре и будут ли такие еще

Но все остающиеся слушаем рождественское богослужение перед закрытыми дверями нового храма преподобного Агапита — именно здесь, а не в Успенском соборе, будут и в дальнейшем богослужения священники Московского патриархата. Никакого конфликта или провокации во время богослужения в лавре не произошло. Накануне Павел призвал свою паству к покою и очень четко объяснил верующим, почему они больше не молятся в Успенском соборе. «Я вас всех призываю к тишине и молитве, а то нам звонят, вот вы допустили, что захватили верхнюю лавру, не мы допустили, а вы допустили, мы все допустили. Почему? Наверное, потому, что наша слабая молитва, которую не услышит Господь», — заявил он.

Министр культуры Александр Ткаченко убеждает, лавру ни у кого не отнимают, а возвращают. “Я думаю, что это естественный процесс. Большинство времени, когда построено было лавру, она была центром украинского православия, потому что митрополия была Киевская, а лавра даже некоторое время была ставропигией вселенского патриарха, потому что в принципе возвращается история к тому выходу, откуда она начиналась”, — говорит он.

Священники МП с первого января не служат в двух храмах верхней лавры — в Успенском и Трапезном храме. Но за ними остается целый комплекс нижней лавры. Хотя и по ней свое решение должна обнародовать специальная комиссия. “Начала работу межведомственная комиссия, которая должна дать выводы о корректности использования религиозными организациями построек нижней лавры. Там у нас указом президента было два месяца, кажется, в следующем месяце он должен завершить свою работу”, — добавляет Ткаченко.

Как там будет, но первое богослужение на украинском языке в лавре за 330 лет все же состоялось. Протодиакон Василий Дидора первым начал молитву на украинском. “Волнение было, пение – это будничное, но то, что мы молимся наконец в украинской святыне, это не передать словами. Мы еще не понимаем эти эмоции. Оно это придет через несколько дней, безусловно, это огромное событие в истории Украины. Дай Бог, чтобы эта святыня была в руках православной церкви Украины», – говорит он.

Будет ли молиться и в будущем в лавре духовенство Православной церкви Украины, священник Иван Гищук убежден, что да. "Смотря на то количество верующих и нуждающихся молиться в этом храме на украинском языке, в лоне ПЦУ — это запрос общества, время настало и против воли Божией никто не сможет пойти", — убеждает священник.

Следует ли изгнать священников Московского патриархата из лавры, отец Макарий говорит не о противостоянии, а об объединении. «Еще очень хотелось бы, чтобы братья наши из Московского патриархата это услышали и отвергли всевозможные канонические препятствия, все что там наградили, чтобы пришли и вместе стали за молитву. И это было бы возрождение украинского народа. Дай Бог, чтобы так было”, — заявляет он.

Недавно митрополит Павел приводил один из аргументов, почему Московский патриархат в лавре. Мол потому что у них много прихожан, но уже на это Рождество все изменилось. Новый храм преподобного Агапита значительно меньше Успенского собора и сторонники Московского патриархата там легко поместились. А вот едва ли не впервые все верующие ПЦУ не смогли поместиться в кафедральный Успенский собор. Сотни людей слушают и смотрят Божью службу на улице и это за 8 градусов мороза.

Читайте также:

Под Харьковом восстановить амбулаторию: пациенты в очередях делятся страшными историями оккупации

За несколько месяцев более четырех тысяч заявок сдаться в плен украинцам: россияне тайком узнают детали

Готовится к худшему сценарию: у границы с Белоруссией наращивают тренировки подразделений