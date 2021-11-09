Без сна и отдыха: украинцы, двое суток бежавшие на месте, установили сразу два мировых рекорда

Без сна и отдыха: украинцы, двое суток бежавшие на месте, установили сразу два мировых рекорда

Один из рекордсменов по кличке Бродяга мечтает стать лучшим ультрамарафонцем планеты.

В Польше Андрей Ткачук и Валентина Ковальская установили сразу два мировых рекорда. Во время 48-часового бега на беговой дорожке украинцы оставили соперников на десятки километров позади — условно, конечно, потому что бежали на месте.

О том, как можно преодолеть четыре сотни километров, бегая двое суток фактически без сна и отдыха, 8 ноября говорится в сюжете ТСН 19:30.

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Андрей Ткачук по прозвищу Бродяга пробежал рекордные 410 километров за 48 часов, а Валентина Ковальская установила мировой рекорд среди женщин, преодолев за это же время 339 километров.

Соревнования начались 5 ноября и завершились только через двое суток. Журналисты ТСН встретили Ткачука в Украине. Спортсмен рассказал, что за все это время не проспал даже часа. В то же время, указывает, сон начал подкрадываться к нему на вторые сутки соревнований.

"Заказал двойное эспрессо, ничего не помогало, я понимал, что просто банально упаду на эту дорожку, дорожка травмирует меня..." — поделился рекордсмен. Андрей подремал 20 минут и рванул снова. Говорит, когда хотел спать, включал себе музыку.

Для чемпиона Украины по 48-часовому бегу Андрея Ткачука бег на беговой дорожке – совершенно новый опыт: победу и мировой рекорд он одержал с первой попытки. Хотя, в общем-то, говорит, бежать было даже труднее, чем на стадионе.

"Проблема была в закрытом пространстве, ограниченном, в картинке, которая была одинаковой. Не было ощущения движения в пространстве", — признался спортсмен и добавил, что теоретически результат мог быть лучше, но он бережет силы для следующих соревнований.

А вообще у него есть мечта – стать лучшим ультрамарафонцем планеты. Сейчас Бродяга — второй человек в мире после уже не выступающего грека Яниса Куроса.

Украинцы установили сразу 2 мировых рекорда в Польше

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