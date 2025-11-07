Без совести: 40 тысяч за "уставшую хату" возле фронта - цены на жилье для ВСУ бьют рекорды Киева

Военным приходится тратить значительные средства на аренду недвижимости в прифронтовых городах

В Сети то и дело поднимается тема высокой стоимости аренды жилья в прифронтовой зоне. Военные жалуются, что иногда снимать жилье становится все сложнее: местные не идут на контакт или же просят за «уставший дом» 30-40 тысяч гривен в месяц.

Андрей Козинчук, офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, поделился с ТСН.ua мнениями по этой теме. Он подчеркивает, что его личный опыт аренды жилья был разным как на востоке, так и на западе страны.

Квест: найди квартиру у фронта через тетю Любу

Военный рассказал, что его опыт аренды жилья имеет значительный контраст в разных регионах:

«Например, во Львовской области осенью 2022 года мы не могли нанять жилье ни за какие деньги, потому что военные. А когда находились на восстановленнии на Волыни — было все хорошо. Что касается аренды жилья на востоке, то у меня опыт 50 на 50. Там есть люди, очень хорошо относящиеся к военным, но они в меньшинстве. А также есть люди, которые и на порог не пускают военных, или же загибают неадекватные цены», — рассказывает ТСН.ua Андрей Козинчук.

Чтобы снять жилье в прифронтовой зоне, военные используют невероятное количество методов, которые трудно перечислить:

«В ход идет все: контакты с органами местных властей, бизнес, родственники, знакомства. У нас один боец находил жилье даже через сайт знакомств. То есть он знакомился с девушками, флиртовал, договаривался о встрече на кофе, а когда воспринимался с симпатией, использовал „злое намерение“ чтобы снять жилье. К сожалению, здесь нет приложения для поиска квартир, все по-другому работает. И одно дело, если ты в большом городке типа Павлоград или Краматорск, а когда это село на 50 домов, то задействуются другие рычаги — староста села, священник, тетя Люба, которая торгует самогоном и по совместительству работает „местным Google“ — все обо всех знает», — объясняет военный.

Подушная плата, избегание договоров и гадания на картах

Офицер напоминает, что им на востоке предлагали убитые помещения и просили за аренду от 15 тысяч гривен, тогда как в Киеве или в Днепре квартиру такого уровня можно снимать гораздо дешевле.

«Что касается аренды частных домов, то действительно иногда за это просили где-то в районе 40 тысяч гривен. Мы были в одной деревне, где женщина сдавала жилье „подушно“, то есть брала с каждого по 3 тысячи гривен в месяц. В ее доме проживало одновременно 11 мужчин. Условия там были, мягко говоря, неадекватны, потому что ребята жили в трех комнатах, фактически снимая угол. Я, кстати, спросил эту хозяйку, понимает ли она, что просто наживаетесь на военных? А она ответила: а что делать, дочь сдает сессию в медуниверситете, нужно носить взятки. Я представляю себе, какой это будет врач на взятках. Ко всему, женщина еще и на деньги гадала военным», — рассказывает Андрей Козинчук.

Военный говорит, что они отказались снимать жилье у женщины, а вот побратимы из другого подразделения согласились на такие условия, потому что других вариантов просто не было.

«То есть ценовая политика по аренде жилья на востоке — ужасная. Она практически никем не контролируется. Хотя я считаю, что Минобороны сделало все возможное, чтобы было иначе. У нас даже есть такое денежное довольствие, которое называется „компенсация под наем жилья“. То есть, если ты контрактник, то заключаешь договор по сдаче жилья и тебе какую-то часть потраченной суммы компенсируют. Но, к сожалению, большинство людей не хотят заключать договоры, потому что нужно платить налоги, фиксировать все это», — объясняет Андрей Козинчук.

Жить в Киеве, а квартиру на востоке сдавать солдатам

Андрей Козинчук добавляет, что дефицитом жилья для военных пользуются местные владельцы недвижимости.

«Мне известно, что часть здешних жителей, грубо говоря, переезжают в Днепр или в Киев, снимают там жилье, даже лучше и дешевле, а свое, не всегда качественное и хорошее, сдают в прифронтовых городах военным за очень „грубые“ деньги. Конечно, я не хочу идеализировать военных, но и демонизировать их не хочу. Среди них, как говорится, есть „уникумы“, которые могут портить мебель, небрежно относиться к имуществу, курить в помещении или употреблять алкоголь. Гражданские люди этого боятся, поэтому, может, еще и в этом кроется причина отказов», — рассказывает офицер.

Он заключает, что практически в каждом населенном пункте приходится выходить с вопросами жилья на главу военной и гражданской администраций, мэров городов.

«В Павлограде, мэр города откровенно заявил, что ничего сделать не может — свободного жилья нет. К сожалению, в некоторых городах эти процессы совершенно неконтролируемы, и это огромное неуважение к военным. Но я хотел бы отметить, что в каждом городе, несмотря на весь негативный опыт, всегда находился человек или группа людей, которые нам помогали. Поэтому мир не без хороших людей, но, к сожалению, у меня создается субъективное впечатление, что эти хорошие люди в меньшинстве. И военные по праву жалуются на высокие цены за аренду. Это противно, потому что нам кажется, что мы защищаем этих людей, а они этого совсем не ценят», — говорит военный.

Недобрые взгляды и культура восприятия военных

По словам Козинчука, еще во время АТО в 2015 и 2016 годах к украинским военным было очень хорошее отношение у жителей Луганской области и значительно хуже у жителей Донецкой.

«Все зависит от культуры воспитания и убеждений. Тогда мы приезжали в города и деревни, и в местных магазинах были практически единственными у кого водились деньги. Покупали не пиво, папиросы или какое-то бухло, а продукты, средства гигиены, местных детей угощали печеньем и конфетами. Так вот, в Донецкой области продавщицы этим были страшно недовольны, им бы хотелось, чтобы было наоборот. А сейчас мы не можем это изменить, сказать людям: относитесь к нам хорошо», — констатирует военный.

Андрей Козинчук уверяет, что у его подразделения есть четкое правило: не заниматься самозаселением на контролируемой территории.

«Если это неконтролируемая территория или „кил-зона“, то там принимаем решение ради выживания — срывать замки, заходить в подвалы, погреба. Жилые дома там наполовину уничтожены или находятся в заброшенном состоянии. Как ни крути, но нам очень не хватает содействия со стороны местных властей и населения. Большая часть средств, которые заработают военные, тратится именно на аренду жилья. А оно служит только местом, где ты можешь помыться, побриться, постирать вещи, немного отдохнуть и утром снова на работу, в окопы», — заключает Андрей Козинчук.

Борщи от хозяйки и «печущие ляшку» деньги

Сергей Курганов, риелтор-практик и гендиректор риелторского объединения рассказывает, что с началом войны аренда жилья существенно подорожала именно в западных регионах страны.

«Сдавалось в аренду все. Кое-где „лачугу“, которая и 200 долларов не стоит сдавали за 1000-1200 долларов в месяц. Хотя были такие граждане, которые впускали в свое жилье переселенцев только за „коммуналку“ или же и вовсе бесплатно позволяли пожить. Было много квартир, владельцы которых сбавляли цену до определенного минимума. Так и с арендой жилья в прифронтовой зоне — все зависит от характера и совести владельца недвижимости», — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов.

Коллеги риелтора, которые сейчас воюют на фронте, рассказывают, что у них не было таких случаев, чтобы бойцам приходилось платить за жилье в прифронтовой зоне 30 тысяч гривен.

Напротив на одном из направлений, владелица двух частных домов, расположенных рядом, впустила наших военных в свободное здание и даже еще еду для них готовила. Ребята только вовремя снабжали продуктами. Такова была договоренность. Бойцы периодически что-то заказывали из меню хозяйки и жили совершенно бесплатно.

«Конечно, кто-то среди военнослужащих может себе позволить такую роскошь за 30 тысяч, если привык жить в хороших условиях и деньги немного „ляшку пекут“. Такие снимают отдельное жилье, но это скорее исключение, чем массовое явление. Слышал, что многие военные нанимают себе жилье, но не за такие сумасшедшие суммы. Или же к мужу-военному приезжает жена и они на неделю снимают квартиру не за все деньги мира», — добавляет риелтор.

Один фиксируется, а моется целый взвод

По словам эксперта, военные снимают жилье и в Киеве, но для одного человека это довольно редкие случаи. Обычно это пара — парень и девушка, которые оба служат в ВСУ. В среднем бюджет составляет от 10 до 15 тысяч гривен.

«Бывают и смешные случаи. У нас по договору арендовал однокомнатную квартиру в Киеве один военнослужащий за 12-13 тысяч в месяц. Но по расходам воды мы установили, что там наверняка мылось и отдыхало все его подразделение. За месяц по показателям счетчика он потратил под 45 „кубов“ воды. Там еще в квартире стоял бойлер и электроэнергии тоже немало „накрутило“. Пришлось делать замечания», — заключает Серий Курганов.