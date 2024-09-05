Без света 20 часов в сутки: когда энергосистема вернется к стабильному режиму работы

Эксперты назвали самый плохой сценарий для энергосистемы Украины. Однако говорят, что такое развитие событий маловероятно.

Удастся ли восстановить энергетику к зиме, что будет с отключениями света осенью, есть ли угроза блекаутов в Украине и когда энергосистема вернется к стабильному режиму работы, рассказали юристы в эксклюзиве TSN.UA.

Ситуация в энергосистеме

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. В нем сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В течение последней недели графики отключения электроэнергии действуют в течение 24 часов в сутки, часто с применением светло-серых зон. Однако уже со следующей недели ситуация может улучшиться.

Такое заявление сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев24. По его словам, на отключение электроэнергии на следующей неделе повлияют два фактора: восстановление высоковольтных сетей, которое должно завершиться к выходным, и возобновление энергоблоков после атак ВС РФ.

"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений. В такую же погоду, как мы сейчас имеем, или похожую. А, возможно, в определенные дни и не будет отключений вообще."

Последствия вражеской атаки

Атака РФ на украинскую энергосистему 26 августа усугубила ситуацию со светом. Однако, по прогнозам на сентябрь и октябрь, то, по мнению директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, результаты обстрелов не дают оснований для существенного увеличения рисков отключений электроэнергии.

Отметим, прогнозы на первые два месяца осени-2024 строились, учитывая, что все атомные блоки выйдут из ремонтов, а прохладная погода скажется на сокращении потребления, что приведет к сокращению дефицита электроэнергии. Эксперты отмечают, что план работал, генерация вышла даже на определенный профицит, и предполагалось, что с 25 августа Украина может выйти на экспорт небольших объемов. Но комбинированная российская атака спутала карты, отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По сентябрю и октябрю, по его мнению, прогнозы ухудшились.

Что будет со светом зимой?

Что касается зимы, то прогнозы тоже не радуют. Специалисты говорят, что по оптимистическому сценарию возможны отключения света до 12 часов в сутки. В частности эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период в зависимости от развития событий.

"По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной.

20 часов без света?

А по самому худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления. По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

"Большие надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация достигла договоренности с американскими чиновниками и представителями бизнеса о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы. В частности, на укрепление энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн. .Впрочем, наряду с государственными мероприятиями, бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (павербанки, зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии".

Когда и почему вернули графики?

Напомним, в Украине вернулись к плановым и экстренным отключениям света 26 августа. Тогда российские оккупанты атаковали Украину с воздуха. Враг применил более сотни ракет и столько же "шахедов". Россия обстреливала энергетическую инфраструктуру. По всей стране были экстренные отключения света, были и проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать сейчас, когда переключить на другую очередь – определяют облэнерго в каждом регионе. Условно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений. 5-ть и 6-ть очередей – это экстренные отключения, в этих случаях графики не работают. Более того, иногда для графика 4-х очередей отключений может быть ситуация, что в светло-серых зонах также не будет света. Тогда у потребителей может не быть света более 12 часов. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – эта ответственность лежит на облэнерго. Именно они формируют подходящие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране. Информацию о том, какой график почасовых отключений можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве, на их страницах в соцсетях.

Как Украина защищает энергосистему?

Примечательно, что во время самой масштабной атаки на украинскую энергосистему 26 августа Россия впервые применила ракеты для ударов по электроподстанциям. Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил премьер-министр Денис ШмигАль. Глава правительства также отметил эффективность уже построенных на объектах передачи электроэнергии защитных сооружений 1-го и 2-го уровня.

Тактика врага

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что тактика врага, которую он готовил с лета – наращивать удары по энергетике Украины осенью и до зимы. И информационно шатать общество. Однако подчеркнул, что Украина имеет свою стратегию действий, лишь часть которой уже несколько удивила Россию. Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко в комментарии ТСН.ua также обратил внимание, что 26 августа россияне избивали ракетами и дронами исключительно по энергосистеме и пытались поразить Киевскую ГЭС. По мнению эксперта, последствия атаки будут ощутимы.

Попенко указал, что повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности для маневрирования в энергосети во время пиковых нагрузок, что может привести к почасовым отключениям света в долгосрочной перспективе.

Улучшится ли ситуация в энергосистеме?

Примечательно, что народный депутат Сергей Нагорняк убежден, что энергосистема Украины вернется в режим работы до 25 августа. Нардеп сообщил, что в начале 2023 г. возникала проблема с дефицитом трансформаторов высокой мощности. Впрочем, сейчас эта проблема уже решена. Об этом Нагорняк сообщил в эфире Новиги.LIVE.

Напомним, как сказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, зимой Украина может столкнуться с большим дефицитом генерирующих мощностей, что может привести к отключениям электроэнергии.

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