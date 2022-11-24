Без света, без связи, а иногда и без воды: как Киев пытается справиться с блэкаутом

Несмотря на цивилизационный коллапс, киевляне настроены оптимистично. Говорят, что готовы стоять километровые очереди в бювет или за горючим, лишь бы скорее победа!

Без света, без отопления, без связи, а иногда и без воды: после вчерашних обстрелов Украина в очередной раз осталась без преимуществ цивилизации. Больше суток так живет уже большая часть нашей страны.

Как несгибаемая столица пытается справиться с блэкаутом – в вечернем выпуске ТСН за 24 ноября.

Первое, что бросается в глаза – светофоры, не регулирующие дорожное движение.

Многие заправки из-за отключения электроэнергии также не работают. А возле тех, где табло все же мигает, скапливаются пробки.

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На самом деле, по словам работника АЗС, причина этих очередей – в нас самих: "Паника искусственная. У нас есть горючее. Цены поднялись не сегодня, не вчера. Раньше. Сегодня все многое заметили".

Вторая по популярности – вода.

Люди говорят, что стоят в очередях в бюветы около часа.

"Почти святая вода. Ну как чего? Родниковая же", — говорит киевлянка Елена.

В бюветы никто без очереди не проходит, все культурно становятся и ждут. Люди вежливые. Понимают, что ситуацию не изменить.

Купить продукты – кому как повезет. Многие супермаркеты закрыты. А вот маленькие магазинчики товары отпускают, но только за наличные. И вот маленький лайфхак – где ее взять. Банкоматы работают в метро. Здесь можно подзарядить телефоны.

Наверное, метро до сих пор - самый надежный транспорт. Потому что с наземным транспортом ситуация более сложная. Автобусы и маршрутки курсируют. А вот часть трамваев в Киеве уже сутки ждет тока.

Киев во время блекаута: как выживает столица во тьме

Несмотря на цивилизационный коллапс, киевляне настроены оптимистично. Говорят, что готовы стоять километровые очереди в бювет или за горючим, лишь бы скорее победа!

Напомним, Киев более суток оставался без водоснабжения из-за российских ракетных обстрелов. Горожане не растерялись и придумали, где взять воду для технических нужд. Люди набирали воду даже со сточных труб многоэтажек.

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