Без света, но с заполненными полками: как работают магазины и повлияет ли это на цены

Украинские магазины пытаются привыкнуть к отключениям электроэнергии. Хотя генераторы, по данным ассоциации ритейлеров, в настоящее время имеют всего около 15% маркетов. Впрочем, такие приборы не позволяют обеспечить полноценную работу сетей.

Как магазины хранят свою продукцию и как привыкли к отключениям – в сюжете ТСН.

Александр пришел в гипермаркет за колбасой и курятиной. Продукты берет, не расспрашивая, как хранятся при отключении света. Чтобы закупили генераторы, нужна немалая сумма. Магазины, которые не имеют таких приборов, вынужденно временно приостанавливают работу. "Мы также посчитали. Чтобы закупить генераторы, так это такая сумма — 700 млн грн. Она очень скромно посчитана", — говорит председатель правления ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

В маркете, в который ходит Александр, генератор есть. Но с его помощью в основном освещают зал и обеспечивают работу нескольких касс.

"Убытки безумные. В зависимости от количества часов отключения электроэнергии — может быть и 30% от товарооборота, и 40%. Не работают все кассы, а потому мы не можем всех клиентов обслужить. Есть проблемы с интернетом, с банкоматами. Не могут оплатить карточками, например", — говорит руководительница гипермаркета Татьяна Герасимова.

Но даже во время темноты продукты, говорят, у них не портятся. Как только исчезает электроэнергия, витрины, к примеру, с молочкой закрывают специальными занавесками. На полках еще и раскладывают бутылочки с хладогеном. Также каждый час измеряют температуру в камерах. "Когда я вижу 8, то это критично. Срочно нужно снимать товар с витрины", — говорит Татьяна Герасимова.

Рыбу из аквариумов тоже достают, потому что когда исчезает свет, то в аквариумах уже нет кислорода. "Мы можем продержаться час-два и начинаем разрабатывать эту рыбу, а также выкладывать ее на лед", — добавляет она.

В магазине домашних полуфабрикатов изготовленное не только продают, но и производят. Однако уже в гораздо меньших объемах, чем раньше. Сейчас килограмм 200, потому что со светом перебои. До военного времени мы производили 400-450 килограмм", — рассказал руководитель магазина домашних полуфабрикатов Олег Лысенко.

Чтобы бизнес не прогорел, говорит руководитель магазина Олег Лысенко, они приобрели генератор. Обошелся в 58 тысяч гривен. Его гудение донимало некоторых жителей, потому что маркет расположен на первом этаже жилого дома. Именно поэтому пришлось соорудить специальный защитный бокс. Впрочем, недовольные все равно остались. Олег Лысенко оправдывается, что без генератора в цехе не обойтись. Ведь от электроэнергии зависит, например, работа камер шоковой заморозки и холодильников.

"Если у нас дольше чем на 4-5 часов будет пропадать свет, то продукция наша будет размораживаться. Генератор — дело недешевое. Чтобы работал, ежедневно тратят немало средств. Когда у нас не было света, то где-то полторы тысячи гривен", — объяснил Олег Лысенко.

И в магазине, и в гипермаркете уверяют: пока цены на продукцию не поднимались. Экономист Олег Пензин объясняет, что от радикальных смены прайсов производителей и маркеты прежде всего сдерживают низкие доходы населения. "Несомненно, производитель очень бы хотел поднять цену, покрыть все за счет нас с вами. Он этого не сделает по одной причине, потому что ее просто никто не купит", — говорит Пензин.

Побаиваются производители и конкуренции со стороны более дешевого импорта. Хотя объективные условия роста цен в результате отключений действительно есть. Поэтому подорожание будет происходить ежемесячно. В частности, на овощи, мясо, яйца, крупы и хлебобулочные изделия. "Но оно не будет столь большим, чтобы мы так резко это почувствовали. Пару процентов, наверное, точно это прибавит", — прогнозирует он.

Но это к тому, что большинство продуктов в течение года и так подорожали. В частности, из-за длительной оккупации некоторых территорий и уничтожения рашистами предприятий и полей. Подорожали на 34% хлеб, 44% – рыба, 81% – яйца, 78% – овощи.

Что касается дефицита продуктов из-за проблем с электроэнергией, то его не будет. А вот сокращение ассортимента – возможно. В частности, это касается продуктов, не требующих глубокой заморозки и консервирования.

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