Без света, воды и газа: как выживает разбомбленное россиянами село на Запорожье

Местные фермеры, несмотря на постоянные обстрелы, возделывают поля, собирают пшеницу, рапс, подсолнечник, а вместе с ними и обломки вражеских боеприпасов.

Без света, водоснабжения и газа. Даже при таких условиях в селе Успеновка, на Запорожье, остаются почти четыреста жителей — до полномасштабного вторжения их было около тысячи. Не покидают свои хозяйства и фермеры. Несмотря на постоянные обстрелы, возделывают поля, собирают пшеницу, рапс, подсолнечник, а вместе с ними и обломки вражеских боеприпасов. Единственная заправка в селе разрушена, разрушены учебные заведения. Работают только два магазина.

Как там живут люди, видела корреспондентка ТСН Кира Овес.

"На возделанных от буряных полях хорошо видны неразорванные боеприпасы. Вместе с работниками фермер Александр Калиберда едет искать их", – рассказывает корреспондентка.

А вот здесь лежит кассетный снаряд – он уже сдетонировал, поэтому угрозы не представляет.

"Чисто по территории хозяйства, два гектара ограждены забором, это было шесть прямых прилетов, это были кассетный ураган и три из града", — делится фермер.

С февраля 2022-го фермер не покидал своего хозяйства — несмотря на обстрелы окупантов, в этом году здесь собрали неплохой урожай рапса и пшеницы, ждут когда созреет подсолнечник.

Единственная разминированная дорога в село тонет в грязи во время дождей. В непогоду ни уехать, ни въехать.

Единственная разминированная дорога в село тонет в грязи во время дождей Фото: ТСН

В Пологовской администрации говорят: как только обстрелы уменьшатся, сделают ремонт. Пока нет смысла. В селе до сих пор остается почти половина жителей. Это около четырех сотен человек. Уже второй год они живут без газа, света и воды, потому что трубопроводы сокрушил враг. Спасают колодцы.

Фермеры качают воду из водонапорной башни и развозят людям.

"К неудобствам люди привыкли, говорят, лишь бы не обстреливали. У дома госпожи Галины весной оккупанты ударили авиабомбой. Женщина возилась в сарае с козами — там и упала. Крыша дома снесло, окна разбиты", — рассказывает корреспондентка ТСН.

Как выживают люди в селе Успеновка в Запорожье Фото: ТСН

Уезжать отсюда Галина не хочет. Разбитый дом отремонтировали. Во дворе — козы, куры и большой огород. Женщина еще и ухаживает за соседскими пчелами.

Пока Успеновка не попала в список сел, где приступили к принудительной эвакуации. Жители держатся благодаря городам. Экономят воду. Вечером включают фонарики и зажигают свечи. И твердо верят: защитники отгонят врага подальше, тогда и электросети восстановят, и газ с водой подведут.

Напомним также и о последствиях вражеской ракетной атаки по Запорожью утром 8 сентября. В городе в 30 многоэтажках и трех учебных заведениях выбиты окна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Стаи вражеских ракет и "Шахедов" атаковали Украину! Взрывы – всю ночь и утро!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.