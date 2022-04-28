Без света, воды и газа в собственной квартире: 21-летняя женщина рассказала о родах в оккупированной Буче

Без света, воды и газа в собственной квартире: 21-летняя женщина рассказала о родах в оккупированной Буче

Жительница Бучи 21-летняя Анна Тимченко родила дома под обстрелами российской армии.

Девушка находилась в роддоме в Киеве 24 февраля, когда началась война. Впрочем, вместе с мужем решили ехать в родной город, в 30 километрах от столицы. Уже в Буче, в своей квартире, она родила дочь.

Историю рождения своего первого ребенка и спасения семьи из оккупированной Бучи Анна Тимченко рассказала в "Сніданку з 1+1"

"В полшестого утра в палату зашел врач и говорит, чтобы мы собрали самые важные вещи, потому что будем спускаться в подвал, нас бомбят", — вспоминает она.

Впрочем, мужчина по телефону настоял, что лучше ехать домой в Бучу. Впрочем, обстрелы города россиянами не утихали, а наоборот. Роженица говорит, что поняла: скорее всего придется рожать дома. Девушка спрашивала у знакомых о оставшихся в Буче медиках, а также смотрела в Интернете информацию о родах в домашних условиях. К счастью, в доме жила врач-терапевт, согласившаяся помочь.

Роженица вместе с мужем и братом сначала скрывалась в подвале многоквартирного дома. Когда исчезло электричество и отопление, там стало очень темно и холодно. Потому решили рожать не в подвале, а в собственной квартире. "Я хотела рожать дома, а не в запыленном подвале. Мне было тяжело дышать, болели легкие", — говорит она.

У девушки 7 марта начались потуги. На полу обустроили место для беременной, а рядом поставили люльку. "У нас дома не было ни воды, ни света. Не работала связь. Со временем исчез газ. Соседка позвала врача. В комнате поставили свечи. Использовали влажные салфетки. Имели немножко воды, которую набрали в бутылки", — вспоминает молодая мама.

Младенец появился на свет в 07:00 8 марта. Пуповину перерезал отец. Впрочем, поначалу девочка не дышала. "Ее положили на меня, начали хлопать по ножкам, попе... Она закричала тогда", — говорит Анна.

Родила дочь под обстрелами в Буче: история Анны Тимченко

Новорожденную девочку назвали Алиса.

Через три дня после родов семья решила уехать из Бучи. Родильница говорит: начали выезжать в более безопасные места соседи, да и с младенцев было тяжело в доме, где нет ни света, ни воды, ни отопления.

"Ехали колонной. Был 21 автомобиль. Наше авто было третьим. Нас остановили на первом блокпоста, который был почти рядом с домом. Брата, который был за рулем, попросили показать багажник. Все обошлось. Впрочем, на очередном блокпоста стояли два танка, дула которых были направлены к нашей стороне, они перекрыли дорогу, на каждом из анков сидело по десять россиян, они подняли автоматы на нас, мы испугались, но потом опустили оружие, а танки разъехались, один из них махнул рукой, чтобы мы ехали.. К счастью, это был последний российский блокпост", — рассказала женщина.

Семья приехала в Бердичев в Житомирской области. В родильном медике осмотрели молодую маму и девочку. После Бердичева семья перебралась в Ровенскую область, а затем решили ехать в Киев.

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