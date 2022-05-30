Без света, воды и под обстрелами: история мариупольских врачей, которые круглосуточно спасали людей

Без света и воды под непрерывными обстрелами они спасали жизни раненых горожан. Медики мариупольской больницы имени Мацука смогли продержаться полтора месяца, пока вражеские ракеты не уничтожили учреждение. Тогда они были вынуждены покинуть родной город.

С врачами-героями из Мариуполя пообщались корреспонденты ТСН.

Директор медучреждения Андрей Серветик сейчас работает врачом в Кропивницком. Рассказывает – с 28 февраля бомбардировки не прекращались. От начала марта в больнице исчезли вода и свет. Ситуацию спасали генераторы, горючее для которых под обстрелами доставали сами медики.

Благодаря этому могли круглосуточно оперировать раненых на соседних столах в одной операционной. Число потерпевших шло на тысячи. Несмотря на отчаянные усилия медиков, спасти смогли не всех. Труднее всего констатировать смерть детей, рассказывает детский врач-реаниматолог Игорь Богдан.

"Был мальчик одного года примерно с рождения. Мы подняли его в операционную, сняли шапку, а там ранения головы с перфорацией костей черепа, с выходом мозга наружу. И возможности помочь ему не было…", — вспоминает он.

Во время вражеских обстрелов прямо на рабочем месте погибли три врача — Андрей Гнатюк, Сергей Власюк и Анатолий Казанцев. Полсотни работников уже не просто работали, но и жили в учреждении, потому что оккупанты либо разбомбили жилье, либо до него невозможно было добраться. В конце марта в больнице не осталось ни одного уцелевшего отделения. И администрация приняла решение об эвакуации больницы.

Выезжали через "Азовсталь" под обстрелами. Это как рулетка. Кто-то не уехал, а наши уехали все. Затем унизительная процедура блок-постов оккупантов, но выжили все, рассказывает директор медучреждения и добавляет, что некоторые работники больницы отказались выезжать и остались ухаживать за еще не выписанными пациентами. Однако оккупанты силой вывезли всех из больницы, а само здание превратили в руины.

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В настоящее время эвакуированные врачи и медсестры мариупольской больницы № 4 разъехались по всей Украине – туда, где им предложили работу и крышу над головой. Однако все они надеются, что когда Мариуполь будет украинским, их родную больницу отстроят, и они вернутся домой.

Стоит отметить, что разрушенный на 95% Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов С 1 марта. В городе почти три месяца нет никаких коммуникаций.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.