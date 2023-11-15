Без воды, света и под обстрелами: как Россия уничтожает город на Запорожье и что говорят его жители

Город Гуляйполе в Запорожской области расположен всего в 7 километрах от врага, поэтому его постоянно обстреливают оккупанты. Люди здесь живут без света, газа, но не хотят переезжать.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

В Гуляйполе центром цивилизации является "Пункт незламности"

Центром цивилизации в Гуляйполе является местный "Пункт незламности". Это единственное место, где есть электричество. Здесь всегда тепло, дровяные котлы работают от генераторов, в душевых - горячая вода. Эти элементарные удобства теперь для жителей Гуляйполя - роскошь. Коммуникации в городе еще полтора года назад разбили россияне и восстановить их пока невозможно из-за постоянных обстрелов.

"Пункт незламности" в Гуляйполе

74-летний Иван приезжает сюда дважды в неделю. От его дома до этого уголка цивилизации - около километра.

Стиральные машинки здесь не останавливаются ни на минуту. В большом холле есть мини-кофейня, она же продуктовый магазин, где можно взять продукты.

"Пункт незламности"

"У нас есть телевидение, то есть люди приходят пообщаться, попить кофе, немного развеяться", - говорит волонтер "Пункта незламности" Михаил Матвиенко.

Жительница города Ирина во время войны самостоятельно научилась парикмахерскому делу - и теперь стрижет и красит местных. Она не покидает город, потому что ухаживает за старенькими родителями.

"Пункт незламности" в Гуляйполе

Что говорят жители Гуляйполя и почему не покидают город

В таких условиях здесь живут около двух тысяч человек - это в шесть раз меньше, чем до полномасштабного вторжения. Живут, шутят, как в пустыне - воду привозят спасатели. Вместо ламп - фонарики и свечи. Командир отделения 19-й ГПСЧ Александр Ковалев родом из Гуляйполя, говорит, россияне просто уничтожают его родной город.

В городе разбиты окна и крыши чуть ли не во всех частных домах. Дом Нины, где вместо стекла - пленка, не исключение. Однако выезжать женщина не хочет - во дворе у нее утки, гуси и козы. Их молоком делится с соседями, а те угощают фруктами. Женщина уже закупила дрова, а городские власти обещают помочь с топливными брикетами.

Некоторые люди даже переехали в подвалы многоэтажек, потому что и безопаснее, и теплее. Горсовет обустроил жилые укрытия буржуйками и генераторами. Ни одного ребенка в городе нет, поэтому больше всего жители Гуляйполя мечтают о победе и возвращении в город детей и внуков.

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Напомним, оккупанты нанесли три ракетных удара по Запорожскому району.

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