Без зарплат и отпускных: в Киеве разгорелся скандал с безденежьем в одном из крупнейших университетов

В университете возник скандал из-за зарплат

Преподаватели одного из крупнейших киевских высших учебных заведений, Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, пожаловались на задержки с выплатой заработной платы и отпускных. По их словам, проблемы начались еще в мае, хотя до этого средства поступали своевременно.

Как рассказала ТСН.uaпреподаватель Татьяна (имя изменено), первого числа каждого месяца они получали аванс, а 15-го — вторую часть зарплаты.

«15 мая нам ничего не заплатили, то есть мы остались без второй части зарплаты. Кстати, они у нас не такие уж и большие, у доцента — 12 тысяч. То есть свои 6 тысяч гривен мы не получили. Выплат не было вплоть до 1 июня, когда уже должен был быть аванс, то есть образовалась задолженность. А 15 июня нас еще больше „удивили“ — заплатили только где-то по 3 тысячи гривен. Конечно, это многим не понравилось и люди начали задавать вопросы руководству. Нас заверили, что деньги заплатят вместе с отпускными, перед 1 июля, когда все преподаватели, профессора и доценты уходят в отпуск практически на два месяца», — рассказывает Татьяна.

Педагогов оставили без средств на период отпуска

Но обещания не были выполнены. Отпускных преподаватели не получили ни 1 июля, ни 10 июля.

«Фактически на период отпуска нас оставили без средств. А это преподаватели всего университета: филологического, математического, естественного факультетов. Мы понимаем, что в стране война и с финансами туго, но ведь о задержке средств можно было бы просто предупредить. А наиболее обидно то, что никто не объяснил нам причин задержки выплат», — жалуется еще одна преподавательница.

После запроса ТСН.ua- деньги пошли на карточки, но не все

Ситуация сдвинулась с места после того, как ТСН.ua24 августа обратился к руководству учебного заведения за разъяснениями. Сразу после запроса преподаватели сообщили, что получили выплату, а затем еще одну.

«Нам погасили задолженность за май, но вопрос выплаты отпускных остался нерешенным. Поэтому преподаватели поинтересовались вопросом выплат во время Ученого совета университета, 28 августа. Тогда ректор сказал, что есть определенные трудности, но до 2 сентября с преподавателями полностью рассчитаются. К сожалению, по состоянию на 3 сентября средств нам так и не выплатили», — отмечает Татьяна.

Преподаватели говорят, что большинство коллег ведут себя очень скромно, хотя признаются, что им обидно из-за такого отношения. Тысячи студентов платят за обучение в университете и, по мнению преподавателей, найти средства на выплату отпускных не трудно, даже во время войны.

«Причина задержки с выплатами средств нам не известна, ее никто не озвучивает. Была версия, что это из-за изменения статуса университета в 2022 году, раньше он был „Национальный“, а стал „Украинским“, из-за чего зарплаты преподавателей урезали на 30%. Но какова истинная причина — нам не говорят», — рассказывает Татьяна.

Что говорят в университете?

Руководство Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова уверяет, что не выплата заработной платы не связана с потерей университетом статуса «национальный». Но при этом причину задержки выплат не называет.

«На сегодняшний день заработная плата за июнь и отпускные за 24 дня уплачены в полном объеме», — сообщил в ответ на запрос ТСН.ua Ростислав Драпушко, проректор по научно-педагогической работе (административно-хозяйственная деятельность).

Он добавил, что поскольку август еще не завершился, говорить о наличии задолженности за этот месяц преждевременно, ведь окончательные расчеты состоятся в сентябре.

Стоит отметить, что это не первая проблема в университете, которая становится публичной. Ранее ТСН.ua сообщал об отсутствии тепла в главном корпусе учебного заведения, после чего ситуацию удалось решить.