Без зимы и с пустыней: эксперты ошарашили погодным апокалипсисом в Украине до 2040 года

По одному из прогнозов — весна на юге Украины будет наступать уже в январе

Реклама

Украинские климатологи сделали впечатляющие прогнозы: из-за глобальных изменений климата до 2040 года зимы могут полностью исчезнуть для Одесской области и Крыма. По словам климатологии Светланы Краковской, весна на юге Украины будет наступать уже в январе, а в других регионах также будет ее значительное сокращение.

Эксперт считает, что продолжительность лета может возрасти до 150-180 дней, а Украина будет постепенно превращаться в Африку, из-за чего к 2050 году на территории Одесской области может появиться пустыня.

Киев почти остался без зимы

Эколог Александр Соколенко подтверждает, что в Украине действительно наблюдается интенсивный рост среднегодовой температуры, особенно в зимний период. Эта тенденция длится уже более 30 лет.

Реклама

По его словам, прошлой зимой в Киеве климатическая зима длилась около трех недель — она началась и закончилась в феврале. Все остальное время погода имела преимущественно плюсовые температуры.

«Снег на Новый год уже стал редкостью для Киева. В последние годы дважды подряд в столице фиксировалась максимально теплая температура, а в начале января она может увеличиваться даже до +17 градусов тепла. Фактически у нас присутствуют мартовские показатели температуры», — отмечает Соколенко.

Он подчеркивает, что это не та зима, которой она должна быть по нормам, когда все три зимних месяца должны быть морозными, а пик холодов приходится на январь. Все изменилось: самым теплым стал декабрь, февраль сместился на второе место, а иногда все три зимних месяца проходят с плюсовой температурой.

Как изменение климата уничтожает садоводство

По словам эколога, общемировые изменения климата приводят к ряду проблем, затрагивающих многие отрасли. Одним из ярких примеров — садоводство. Из-за теплых зим и весны уже в феврале-марте начинается ранняя вегетация деревьев: персиков, абрикосов, вишен, яблонь. черешен. Они зацветают на две недели раньше нормы.

Реклама

«У нас есть такое, что абрикос зацветает 4 апреля, а уже 5-го температура воздуха снижается до минус трех, а днем только +5–7. Это еще сопровождается дождем или мокрым снегом, и такая погода длится неделю», — объясняет Соколенко.

Такая разбалансировка приводит к потере урожая, а также к поражению деревьев грибками, от чего они болеют и погибают. Эколог приводит примеры, когда этой весной в некоторых регионах вымерз даже картофель, а в Одесской области — виноградники.

Станет ли Одесщина пустыней?

Александр Соколенко не соглашается с точными датами, но подтверждает, что тенденция опустынивания есть.

«Мы не знаем, когда это произойдет, но это почти очевидный факт. Общая температура не просто растет, а рост сопровождается уменьшением количества осадков. Именно поэтому климатологи указывают на возможность опустынивания», — отмечает эксперт.

Реклама

Он добавляет, что климатические изменения приводят к разбалансированию погоды: несмотря на общее потепление, могут происходить нетипичные заморозки в конце весны или начале осени или в конце лета. Так что общая продолжительность безморозного периода увеличивается, но это не гарантирует стабильную погоду в теплое время.

Финики в Ялте и безморозные зимы

Эксперт напоминает, что климатические условия Украины всегда были разными. Например, на юге Одесщины и в Крыму зима и раньше была короткой и мягкой. Для Ялты средняя зимняя температура даже в норме была выше 0 градусов.

«Изменения, которые мы видим сейчас, приведут к тому, что температура в Крыму тоже возрастет, прежде всего, зимняя. А климат станет таким, как в Сочи. И я совсем не удивлюсь, когда в Ялте можно будет выращивать даже финики, которые сейчас там изредка, но растут», — заключает Александр Соколенко.