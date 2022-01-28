Бездомные в Киеве: где их кормят и обеспечивают одеждой

У большинства из этих людей – очень похожие истории.
Пережить зиму: каждый год – это настоящее испытание для бездомных. Особенно если на улице мороз, даже небольшой, а переночевать — негде. Куда можно обратиться за едой и одеждой, в каких местах предоставляют бесплатную теплую ночлежку, и почему на улице предпочитают жить даже те, кто имеет собственное жилье, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 января 2022 года.
У большинства из этих людей – очень похожие истории. Они годами, а то и десятилетиями живут под открытым небом. Даже небольшой минус ночью – для бездомных настоящее испытание. Не редко, от того где заночуешь, зависит – проснешься ли.
Именно у вокзала обустроили один из самых больших городских пунктов обогрева. Всего по городу таких – 44, из них 11 работают круглосуточно.
Здесь угощают горячим чаем и печеньем. А еще – есть медик, который обработает и перевяжет раны.
Еще одна насущная потребность во время холодов – теплые вещи. Дополнительный свитер или носки бездомные могут получить в отделениях красного креста. Сегодня на примерку пришли трое. Натали и Ивану гардероб подобрали сразу, а вот размера Олега никак не найдут. В целом этот пункт посещают около полусотни бродяг. Интересно, что некоторые из них имеют собственное жилье.
В Киеве насчитывают от 5 до 30 тысяч бездомных. И даже несмотря на морозную погоду — только скудный процент посещает социальные или волонтерские пункты.
И все же ни на улице, ни в теплых комнатах обогрева журналисты не нашли ни одного человека, который жаловался бы на судьбу. Скорее – наоборот.
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