Бездомные в Киеве: где их кормят и обеспечивают одеждой

Бездомные в Киеве: где их кормят и обеспечивают одеждой

У большинства из этих людей – очень похожие истории.

Пережить зиму: каждый год – это настоящее испытание для бездомных. Особенно если на улице мороз, даже небольшой, а переночевать — негде. Куда можно обратиться за едой и одеждой, в каких местах предоставляют бесплатную теплую ночлежку, и почему на улице предпочитают жить даже те, кто имеет собственное жилье, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 января 2022 года.

У большинства из этих людей – очень похожие истории. Они годами, а то и десятилетиями живут под открытым небом. Даже небольшой минус ночью – для бездомных настоящее испытание. Не редко, от того где заночуешь, зависит – проснешься ли.

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Именно у вокзала обустроили один из самых больших городских пунктов обогрева. Всего по городу таких – 44, из них 11 работают круглосуточно.

Здесь угощают горячим чаем и печеньем. А еще – есть медик, который обработает и перевяжет раны.

Еще одна насущная потребность во время холодов – теплые вещи. Дополнительный свитер или носки бездомные могут получить в отделениях красного креста. Сегодня на примерку пришли трое. Натали и Ивану гардероб подобрали сразу, а вот размера Олега никак не найдут. В целом этот пункт посещают около полусотни бродяг. Интересно, что некоторые из них имеют собственное жилье.

В Киеве насчитывают от 5 до 30 тысяч бездомных. И даже несмотря на морозную погоду — только скудный процент посещает социальные или волонтерские пункты.

И все же ни на улице, ни в теплых комнатах обогрева журналисты не нашли ни одного человека, который жаловался бы на судьбу. Скорее – наоборот.

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Как бездомные переживают зиму и почему улицу выбирают даже те, кто имеет собственное жилье | Новости Украины