Бездомных животных в лютые морозы бизнес не пускает погреться: как помочь им не умереть

Кот спасается от холода

Сильные и продолжительные морозы стали смертельной ловушкой для тысяч бездомных животных. По всей Украине неравнодушные подкармливают четвероногих и строят временные приюты — так называемые «пункты незламности для пушистиков».

Почему помощь в минус десять — это вопрос жизни и смерти, и зачем зоозащитники взялись менять устаревшие санитарные нормы, выясняла корреспондент ТСН Алина Лисовая.

Азазелло и другие: истории «теплого спасения»

Пса команда «Зоопатруля» нашла в Киеве, когда он уже почти не двигался. Азазелло был совершенно замерзшим и обессиленным.

Волонтеры во время эвакуации: «Вы бы завтра уже увидели мертвую собаку, видите, как она трясется… Сейчас мы попробуем ее эвакуировать».

Животное отогрели, накормили и отвезли в приют. Теперь он живет в комфортном вольере. Таких историй только в одном приюте на Киевщине — более 150 с начала сильных морозов. Среди спасенных и пес из Ирпеня с обмороженными лапами, который настолько привык к теплу, что теперь даже не хочет выходить из вольера к людям.

Ирэна Скакун, менеджер ОО «Зоопатруль Украина»: «Предыдущие зимы не были такими холодными. Каждый день мы получаем большое количество заявок. На этот раз концентрируемся на тяжелых случаях — животных с критической гипотермией и тяжелыми степенями обморожений».

Почему животные погибают и где им искать защиты

В результате количество бездомных животных стремительно возросло. Температура ниже -10°C для них — это риск не просто голода, а мгновенной смерти от переохлаждения.

Ольга Мацько, UAnimals: «Животные ищут убежище инстинктивно: пытаются попасть в магазины, греются под капотами авто. Мы бы хотели, чтобы люди, которые видят таких животных, не оставались в стороне».

Скандалы из-за закона: почему животных не пускают греться

Недавно Сеть всколыхнул скандал с супермаркетом АТБ, где животное не пустили внутрь. Бизнес объясняет: они бы и рады, но закон запрещает. Зоозащитники из UAnimals выяснили, что в 15 городах Украины до сих пор действуют устаревшие санитарные нормы, которые запрещают пребывание животных на торговых площадях (супермаркеты, АЗК и т.д.).

Сейчас активисты инициируют изменения в законодательство через Министерство экономики, чтобы ввести адекватное зонирование помещений, которое бы позволило животным греться в фойе или в специальных зонах заведения.

Тренд на человечность: «котодома» и автобусы-грелки

Пока законы в процессе изменений, украинцы действуют самостоятельно. Сеть заполонили видео создания самодельных убежищ.

Киевлянка Ольга Васильева сделала «котодом» из старой тумбы, найденной у подъезда: «Написала записку — это котодом! Работа заняла всего 2-3 часа».

Во Львове ветеран открыл двери старого автобуса, чтобы уличные псы могли переждать ночь в уюте.

Люди массово готовят горячую пищу и стелят мягкие лежанки в подъездах.

Украинцы в который раз доказывают: человечность — это то, что спасает даже в самые сильные морозы. Четвероногие, как говорят волонтеры, все чувствуют и благодарят своей преданностью.

