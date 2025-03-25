Безгранично светлый и искренний человек: в Киеве простились с редактором сайта ТСН.ua Дмитрием Бендиковым

В Киеве сегодня, 25 марта, простились с редактором сайта ТСН.ua Дмитрием Бендиковым. Наш товарищ и коллега погиб на фронте. В армию он пошел в прошлом году. Был оператором наземного дрона в Третьей штурмовой бригаде. Обеспечивал побратимов амуницией, провизией и связью.

Друзья говорят: даже под обстрелами Дмитрий всегда оставался оптимистом и шутил. А еще верил, что однажды его родной оккупированный город Северодонецк освободят и отстроят.

"Он был благородным человеком. Добрый, образованный, очень смелый. И эта смелость не была показной. Потому что когда бываешь его спрашиваешь: "Ну что пошли?" "Да, да, пойдем. И столько спокойствия было в этих словах, даже когда очень страшно", – рассказал воин 3 ОШБр Михаил Лягов.

Похороны Дмитрия Бендикова

Похороны Дмитрия Бендикова

Похороны Дмитрия Бендикова

"Супер-позитивный парень был. Отмечался особыми качествами, как воин, как руководитель. Каждый человек бесценен. И из-за этой захватнической войны не хочется никого терять. Имеем максимальное сочувствие и поддержку семьи. Вся команда 1+1 в трауре. Мы грустим вместе с родными Дмитрия. И будем искренне признательны, если вы вместе с нами сможете поддержать его маму. Она осталась сама", – говорит генеральный директор 1+1 Media Ярослав Пахольчук.

Похороны Дмитрия Бендикова

Похороны Дмитрия Бендикова

У Дмитрия осталась пожилая мама Анна Семеновна. Поддержать ее можно по навигации ниже:

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Номер карты банки:

4441 1111 2246 4674

Светлая память герою!

Похороны Дмитрия Бендикова

Похороны Дмитрия Бендикова

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Шутил даже ПОД ОБСТРЕЛАМИ: в Киеве попрощались с редактором ТСН.ua Дмитрием Бендиковым

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