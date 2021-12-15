Бежал и отстреливался: очевидцы рассказали подробности расстрела двух человек на харьковском рынке

Бежал и отстреливался: очевидцы рассказали подробности расстрела двух человек на харьковском рынке

Задержать стрелков смогли посетители

В результате стрельбы на харьковском рынке два человека получили ранения.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Там посетители поссорились с продавцами в киоске электротоваров. Сначала просто ругались, впоследствии один из покупателей получил травматический пистолет. Он ранил продавца в ногу и вместе с приятелем бросился наутек.

Продавцы пытались беглеца догнать, а тот отстреливался. Пуля прилетела другому продавцу в голову. Чудом не пострадали другие посетители рынка. Они самостоятельно задержали стрелка, вызвали полицию и медиков.

«Три выстрела слышал. Думал сначала, что петарды, а стреляли, выходит, в человека. Крови было, изо рта кровь лилась и из головы», — говорит очевидец.

На харьковском рынке произошла стрельба – двое пострадавших | Новости Украины

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