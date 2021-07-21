Бежал из СИЗО, но волей насладиться не успел: в Одессе задержали заключенного

Бежал из СИЗО, но волей насладиться не успел: в Одессе задержали заключенного

Мужчина скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой.

В Одессе полиция искала 40-летнего мужчину, который во время прогулки сбежал из следственного изолятора.

Об этом сообщает ТСН.Ранок. 21 июля.

В городе объявляли план "Сирена". Правоохранители обнародовали приметы и фото беглеца. Особенно просили людей обращать внимание на руки — мужчина должен был глубоко их поцарапать, когда преодолевал многочисленные ограждения. Через несколько часов поисков беглеца таки поймали и вернули обратно за решетку.

Как ему удалось убежать — еще предстоит выяснить в ходе служебной проверки.

Злоумышленник уже осужден за кражу кабеля. Теперь получит дополнительный срок еще и за побег.

Новости Украины: из одесского СИЗО во время прогулки убежал 40-летний мужчина

Напомним, преступников, которые терроризировали предпринимателей, обезвредили в Запорожье. Лидер группировки руководил подчиненными из СИЗО, а те устраивали рейды объектами малого бизнеса.

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