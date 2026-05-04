Бежал на помощь под взрывы: невероятная история Юрия, который спасал людей и попал под удар "Шахеда"

Последствия удара по Днепру

В больницах Днепра до сих пор остаются шесть человек, пострадавших от массированной атаки дронов 30 апреля. В тот день враг применил тактику «двойного удара»: когда на место первого взрыва прибывают спасатели и неравнодушные, прилетает следующий беспилотник. Одним из тех, кто едва не заплатил жизнью за желание помочь другим, стал Юрий.

О мужчине, чью руку врачи собирали буквально по частям, рассказала корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

«Я водитель и побежал к автобусу, потому что там могли быть люди»

Господин Юрий только вышел из магазина, когда услышал мощный взрыв. Прямо посреди дороги в одно мгновение вспыхнул автобус и несколько автомобилей. Мужчина, не раздумывая ни секунды, бросился в эпицентр огня, чтобы вытаскивать раненых.

Юрий, пострадавший: «Я водитель сам, побежал к автобусу, потому что там могли быть люди. Буквально минута — вижу, пикирует третий „Шахед“, и пикирует прямо на нас. Я развернулся бежать назад, и тут взрыв — буквально рядом. Мне оторвало руку, не знаю чем».

Господин Юрий в больнице / © ТСН

Спасение силами прохожих

Пока к месту попадания ехали скорые, судьбу Юрия решали обычные прохожие. Раненого мужчину, который истекал кровью, спасали всем миром.

Юрий вспоминает: «Я бегу, кричу: помогите, люди! Нашлись сначала две женщины, потом еще двое мужчин. Наложили где-то веревку, жгут… А потом парень прибежал — то ли купил, то ли из машины где-то взял настоящий турникет и перетянул мне руку».

Медики спасли Юрию руку

Состояние Юрия было одним из самых тяжелых среди 19 раненых в тот день. Когда его доставили в операционную, медики готовились к худшему.

Врач стационара: «У него было тяжелое ранение левой руки с большим дефектом тканей. Честно говоря, первая мысль была, что придется руку ампутировать».

Однако хирурги решили бороться. Многочасовая операция, переливание 2,5 литров крови и установка аппарата внешней фиксации дали результат — руку удалось сохранить. Теперь Юрия ждет длительный путь: костная пластика и пластика мягких тканей, которая продлится несколько месяцев.

Несмотря на пережитое, мужчина пытается улыбаться и не устает благодарить врачей и случайных прохожих, которые не прошли мимо.

