Бежала с простреленным лицом, оккупанты расстреляли ее семью: страшная история из Донетчины

В Днепре спасают жительницу села Звановка из Донецкой области, которая 12 часов шла пешком под обстрелами заминированными территориями, еще и с простреленным лицом. Ее мужа, двух сыновей и соседей расстреляли оккупанты. Женщину тоже считали убитой. Но Ольга пришла в себя и из последних сил смогла дойти до украинских защитников. Те передали ее медикам.

Как чудом выжила, раненая рассказала журналистке ТСН Ольге Павловской.

«Все через секунду произошло. Он (оккупант — Ред.) так забежал: „извините, приказ“. Мы ведь ничего не поняли. А он так из ружья. И мы падаем. Я думала, что тоже умерла. Я еще так думаю, падаю, я умерла, кончился этот ужас. Мы все вместе умерли», — рассказывает женщина.

Все пережитое Ольга помнит до мелочей. С мужем и двумя взрослыми сыновьями пряталась в подвале собственного дома в селе Звановка возле Северска. Собирались уехать в безопасное место, даже собрали вещи, но утром выйти уже было невозможно. И так продолжалось десять дней.

«Десять дней — это был ад, ужас какой-то. Прилеты, беспилотники, тысяча их просто! И они над твоим домом летают, летают. И ты просто ждешь, что он сейчас упадет, что на седьмой день старший сын говорит: „мама, я это не выдержу, я сойду с ума“, — отмечает Ольга.

Говорит: когда вдруг все стихло, младший — 32-летний сын вышел за водой. А в их подвал вошли оккупанты.

«Говорите, где враги». Говорю: «и откуда я знаю». Один даже говорит: «вы не можете мне кофе сделать?». А у нас и воды не было. Разговаривал, как человек, что-то о дочери рассказал. А потом просто хладнокровно зашел и расстрелял», — рассказывает женщина.

Ольга вспоминает, как пришла в себя в подвале с простреленным лицом рядом с убитым мужчиной и старшим сыном. Их обоих звали Александрами. Говорит: пошла искать меньшего — Владимира.

«Все горит, просто горит! Ну фильм ужасов. Всё взрывается. Я хожу, кричу, нет нигде. На четырех дошла я до соседки в погреб. А там вообще Армагеддон: лежит соседка моя убитая, а рядом мой сын тоже лежал. Я подняла его ручку, а она уже была такая, как у куклы. Говорила: „Вова, прости меня, что я не могла тебя спасти“, — отмечает женщина.

Уже в темноте решилась уходить из села. Как преодолела путь с ранением — до сих пор не понимает.

«Я себе шла. Падают эти бомбы. Одна упала, потому что она видна. В одну яму я упала, она еще горяча была, еле из нее выбралась. Я уходила, мне было все равно. Убьет ракета — то убьет. Потом, оказывается, там мины были», — говорит она.

Через полсутки наконец дошла до украинских защитников. Те оказали помощь и доставили в больницу Днепра.

«Это просто счастье, что пуля прошла немного ниже и не задела эти сосуды, очень важные и не сделала ее мертвой через секунду. Какие-то полсантиметра ее отделяло от смерти после такого выстрела», — говорит главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Пуля прошла сквозь правую щеку и вышла у левого уха. Операция длилась больше часа, впереди еще новые, чтобы спасти лицо.

С раненой работают психологи, чтобы она смогла справиться с горем. В то же время, она сама хочет наказания для убийц ее родных.

«Допросили потерпевшую и зафиксировали ее показания по поводу очередного военного преступления против гражданского населения. В настоящее время идет проведение неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления российских военнослужащих», — говорит Вадим Букрей, руководитель управления Донецкой областной прокуратуры.

Тем, кто совершил военное преступление, грозит пожизненное заключение.

