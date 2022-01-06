Бежали 10 километров босиком: что известно о семье малышей, сбежавших от отчима в соседнюю область

Бежали 10 километров босиком: что известно о семье малышей, сбежавших от отчима в соседнюю область

Мальчики одолели более десятка километров полем, вышли на трассу и там их – босых, раздетых и грязных – увидели водители.

В Винницкой области двое мальчиков бежали по полям и трассе от разъяренного отчима. Братья Саша и Иван бежали раздетые к бабушке в соседнюю Одесскую область. Детей заметили на дороге водители и вызвали полицию. Где сейчас мальчишки и почему так боятся неродного отца, говорится 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Прямо посреди дороги, грязными и босыми увидели двух мальчиков водители, которые ехали по трассе. Когда остановились, дети начали убегать, поэтому очевидцы вызвали полицию.

"Увидев машину полиции, мальчики начали прятаться в лесопосадке. Догнав детей, мы их успокоили, обогрели. Дети рассказали, что идут к своей бабушке в с. Переймы", — рассказал полицейских Владислав Андрюшков.

Ребята одолели более десятка километров полем, вышли на трассу и там их – босых, раздетых и грязных – увидели водители. Дети уже почти дошли до бабушкиного дома. Братья рассказывают, что бежали, потому что бил отчим. Детей осмотрели врачи, не обнаружившие побоев и переохлаждения.

Двое мальчиков босиком бежали от разъяренного отчима аж в соседнюю область | Новости Украины

Василий – неродный отец ребят. Дома у него еще две меньшие девочки. То, что бил Сашу и Ваню, отрицает. По словам матери, ребята играли и сами решили пойти к бабушке и были даже обуты, только сапоги погубили в грязи.

Однако соседи говорят, что Василий оскорбляет детей, а его жена за малышами не ухаживает.

"Бьет (детей — Ред.), мой муж лично видел. Выпивают оба, и курят. Женщина беременна была и пьяная ходила", — утверждают соседи.

Семья стоит на учете в соцслужбе, как неблагонадежная. А 31-летнюю Ларису даже не раз штрафовали за ненадлежащий уход за детьми. Сейчас Саша и Иван у бабушки, но уже завтра родители хотят снова забрать их домой, по крайней мере, до конца каникул. Ведь постоянно ребята живут и учат в интернате в соседнем селе. Будет ли обижать отчим и в дальнейшем ребят, обещают следить в полиции.

Напомним, что в Закарпатье ищут 13-летнего мальчика, который потерялся по дороге из леса.

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