Бежали от войны и попали в ад: в Днепре спасают беременную женщину и ее семью, которых атаковал дрон

В Днепре медики спасают целую семью из прифронтового района, которая получила ранения в результате российской атаки прямо на трассе в воскресенье утром. Среди пострадавших — беременная женщина. Всего в результате удара дрона РФ возле заправки пострадали пятеро взрослых и двое детей.

Подробности атаки выясняла корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

«Главный вопрос — что с ребенком»

София, которая находится в положении, сейчас находится в реанимации. Самое главное, что она услышала от врачей — с ее будущим ребенком все в порядке.

Девушка вместе с мамой, тетей и дедушкой выехала из прифронтового поселка, направляясь в Черкасскую область. В двухстах километрах от дома их машина попала под обстрел прямо на трассе возле заправки.

София, раненая: «Ни взрыва я не услышала, просто спина заболела. Спина и нога. Я наклонилась, чтобы немножко живот прикрыть. Поднимаю глаза. Мама сидела спереди, мы сидели с дедом сзади. Я глаза открыла — смотрю: мама вся в крови, тетя в крови».

После первого попадания семья пыталась убежать, поскольку в небе появился еще один дрон. София вспоминает, что мама положила ее на землю, а потом они вместе бежали за заправку в посадку, чтобы спрятаться.

Удар по автобусу с детьми

Кроме легкового автомобиля, обломки вражеского дрона разбили автобус, в котором находилось сорок детей из Запорожья. Они направлялись на отдых в Прикарпатье. В результате атаки пострадали 10-летний мальчик и 14-летняя девушка. Также в больнице находится учительница, которая сопровождала группу.

«Они все остались живы. Но ранен мальчик, ему уже ничего не угрожает. Врачи оказали помощь, и сейчас он в детской больнице», — говорит медик.

Также на месте прилета загорелся грузовик, перевозивший морковь.

Состояние пострадавших: борьба за жизнь

Самые тяжелые ранения получила семья из легковушки. Дедушка Виктор, который получил контузию, вспоминает момент удара: «Стали на блокпосту. На стоп-полосе. И сразу рвануло все. Ни звука, ни видели мы ничего. Была горячка. И что хватали, то и оттягивали от машины».

У Софии: сложное ранение бедра и спины.

У ее матери: повреждение головы.

У тети (водителя): тяжелое состояние. Обломки попали в кишечник и почку, женщина уже перенесла две операции, сейчас ее состояние стабильное.

София верит в скорое выздоровление и надеется, что вся семья будет вместе, когда ее первенец появится на свет.

