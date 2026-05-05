Бежали от войны и попали в ад: в Днепре спасают беременную женщину и ее семью, которых атаковал дрон
В Днепре спасают семью, которая попала под удар вражеского дрона на трассе. Среди раненых — беременная женщина. Также пострадали дети из автобуса, который направлялся на отдых.
В Днепре медики спасают целую семью из прифронтового района, которая получила ранения в результате российской атаки прямо на трассе в воскресенье утром. Среди пострадавших — беременная женщина. Всего в результате удара дрона РФ возле заправки пострадали пятеро взрослых и двое детей.
Подробности атаки выясняла корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
«Главный вопрос — что с ребенком»
София, которая находится в положении, сейчас находится в реанимации. Самое главное, что она услышала от врачей — с ее будущим ребенком все в порядке.
Девушка вместе с мамой, тетей и дедушкой выехала из прифронтового поселка, направляясь в Черкасскую область. В двухстах километрах от дома их машина попала под обстрел прямо на трассе возле заправки.
София, раненая: «Ни взрыва я не услышала, просто спина заболела. Спина и нога. Я наклонилась, чтобы немножко живот прикрыть. Поднимаю глаза. Мама сидела спереди, мы сидели с дедом сзади. Я глаза открыла — смотрю: мама вся в крови, тетя в крови».
После первого попадания семья пыталась убежать, поскольку в небе появился еще один дрон. София вспоминает, что мама положила ее на землю, а потом они вместе бежали за заправку в посадку, чтобы спрятаться.
Удар по автобусу с детьми
Кроме легкового автомобиля, обломки вражеского дрона разбили автобус, в котором находилось сорок детей из Запорожья. Они направлялись на отдых в Прикарпатье. В результате атаки пострадали 10-летний мальчик и 14-летняя девушка. Также в больнице находится учительница, которая сопровождала группу.
«Они все остались живы. Но ранен мальчик, ему уже ничего не угрожает. Врачи оказали помощь, и сейчас он в детской больнице», — говорит медик.
Также на месте прилета загорелся грузовик, перевозивший морковь.
Состояние пострадавших: борьба за жизнь
Самые тяжелые ранения получила семья из легковушки. Дедушка Виктор, который получил контузию, вспоминает момент удара: «Стали на блокпосту. На стоп-полосе. И сразу рвануло все. Ни звука, ни видели мы ничего. Была горячка. И что хватали, то и оттягивали от машины».
У Софии: сложное ранение бедра и спины.
У ее матери: повреждение головы.
У тети (водителя): тяжелое состояние. Обломки попали в кишечник и почку, женщина уже перенесла две операции, сейчас ее состояние стабильное.
София верит в скорое выздоровление и надеется, что вся семья будет вместе, когда ее первенец появится на свет.
