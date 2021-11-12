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Беженцам за определенную плату гарантируют доставку в страны Евросоюза — Монастырский

Беженцам за определенную плату гарантируют доставку в страны Евросоюза — Монастырский

По данным польских пограничников, зафиксировано уже 27 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский описал механизм, которым пользуются беженцы из некоторых стран Ближнего Востока, чтобы попасть в Евросоюз через Минск.

О пути тысяч мигрантов, которые сейчас находятся на территории Беларуси, он рассказал 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам главы украинского МВД, беженцы прибывают в Беларусь из стран "с миграционным риском", в которых, однако, не происходят боевые действия.

“Фактически на территории этих государств созданы вербовочные центры, где людям гарантируется за определенную плату их доставка в страны Евросоюза, в частности, в Германию. Они переправляются самолетами как туристы в Минск”, – рассказал Денис Монастырский.

В Беларуси, поясняет министр, они содержатся в санаториях, в лагерях, в терминалах, после чего под дулами автоматов их сопровождают до границы. Для перевозки мигрантов используют автобусы.

"После этого они переходят к фактически самой атаке. Мы видели видео, где они пытаются вернуться в то место, откуда они вышли. Им военные на английском языке кричат "гоу бек!" — то есть, возвращайтесь в том направлении, куда мы вас ведем. А ведут они к польской границе”, — рассказал он

По словам Монастырского, тысячи мужчин, женщин и детей, которые находятся в нескольких метрах от польской границы, представляют глобальную опасность. Ранее такая ситуация наблюдалась на границе с Литвой, а может возникнуть и на украинской границе.

“По данным, предоставленным нам польскими пограничниками, за последние несколько месяцев они пресекли более 27 тысяч попыток пересечения государственной границы с Польшей. Немецкие пограничники, с которыми мы также общались, свидетельствуют о резком росте пересечения незаконных мигрантов, которых они останавливают на польско-германской границе. Таких за последние недели было более 7 тысяч”, — сообщил глава МВД.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.

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