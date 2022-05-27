Беженцы и продовольственный кризис: Арестович рассказал, как РФ манипулирует Западом, чтобы повлиять на Украину

Беженцы и продовольственный кризис: Арестович рассказал, как РФ манипулирует Западом, чтобы повлиять на Украину

Россия прибегает к шантажу и манипуляциям, чтобы снять санкции и помешать поставке оружия в Украину.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия пытается влиять на Украину из-за давления на Запад.

Об этом он рассказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, РФ шантажирует Запад беженцами, которые из-за продовольственного кризиса будут вынуждены бежать из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Именно эти регионы во многом зависят от продовольствия из Украины.

"Разыгрывается продовольственная карта, грозящая повторение 2015 года в Европе — миллионы беженцев, падение национальных правительств на основе хлебных бунтов в странах Северной Африки, расшатывание ситуации до такой степени, что Франции или Германия снова возмутся за голову и начнут решать кризис беденцев. И Россия прямо угрожает", – отметил представитель ОП.

Именно поэтому РФ прибегает к шантажу и манипуляциям, чтобы снять санкции.

"Они (россияне. – Ред.) поняли угрозу. Лавров сказал: "Вы снимите с нас санкции, а мы откроем украинские порты и недопустим продовольственного кризиса", – говорит Арестович.

Также глава российского МИД Лавров сказал, что поставки оружия, с помощью которого можно наносить удары по территории России, станут шагом эскалации. Арестович объясняет такие заявления тем, что россияне очень боятся поставки Украине MLRS (американская реактивная система залпового огня).

"MLRS с дальностью от 80 км кардинально изменят правила игры. Мы потеряли возможность наносить удары по российским тылам – заканчивались соответствующие снаряды и ракеты, их очень мало. И для нас очень важны поставки оружия, способного "выносить" российские тылы. Ведь тогда темпы наступления российской армии значительно просядут, и ни о каких захватах Северодонецка, Краматорска или Запорожья не может идти речи. Именно эту способность мы потеряли несколько недель назад, а Запад не смог нам ее предоставить. Запад сдает самый сложный экзамен на свою адекватность и пока он его заваливает", – объяснил советник руководителя ОП.