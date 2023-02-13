Беженцы из близких к России сел ищут убежище в "более безопасном" Харькове: люди радуются воде и жилью не в погребах

150 тысяч переселенцев за время войны нашли убежище в Харькове. Сейчас больше людей из пограничных Купянска и Волчанская — они покидают свои дома, чтобы уберечь жизнь, эти районы под непрерывным вражеским огнем, говорится в ТСН.

Общежития, где раньше бушевала студенческая жизнь, стали домом для людей с горячих точек, в каждом по три сотни семей. Власти Харькова призывают людей из опасных городов не подвергать себя опасности, говорят: здесь мест хватает. "Кто-то куда-то выезжает, не хочет оставаться, потому что разные слухи, бахи, прилеты. Не все выдерживают. Кого пригласили, кто нашел работу за границей. То есть очень большая миграция. И сказать, что прямо придет то время, когда никуда уже будет принимать – я думаю, такого не будет. Потенциально в тех общежитиях, с которыми мы работаем, 4200 мест. Сегодня мы занимаем 3100 мест”, — рассказывает в горсовете.

Кроме того, сотни переселенцев поселились в домах харьковчан, получающих компенсации за убежище от государства. Сейчас больше всего эвакуированных из Купянского района — из-за постоянных обстрелов и слухов о вероятном повторном наступлении россиян.

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Николай Иванович вместе с женой жил в поселке Гатище в 3 километрах от России. Несколько месяцев прятались в погребе от обстрелов, пока не прилетело в их двор. "Разбомбили нам гараж, кухню. Корову убили. Сарай. Снаряд упал под дом. Так до сих пор лежит. Терпели, терпели, но у нас уже не было сил терпеть. В след нам стреляли, едва нас вывезли”, — рассказывает супруги.

Убегая из-под обстрелов, они схватили с собой только фото детей и одежду на первые дни. В Харькове же волонтеры привезли все необходимое – посуду, еду, вещи. После жизни в погребе радуются отоплению и горячей воде. Больше всего мечтают о возвращении домой и чтобы дети, внуки и правнуки приехали в гости.

Карина и Олег месяц как выехали из Купянска, чтобы уберечь будущего сына, он должен родиться в апреле. "Медиков нет, больницы все разрушены. Это была причина выезда. Если бы не беременность, я бы наверняка и не уехала бы. Мы до последнего уже тянули”, — говорит Карина.

В свертках от волонтеров для них детские вещи. Это нам полиция привезла. Все новое и памперсы. Для новорожденных уже в больницу приготовили”, – показывает будущая мама.

О жизни в оккупации и под обстрелами предпочитают не вспоминать. “Мы не спали вообще, мы жили в погребе. Спасибо волонтерам, что буржуйки привозили. А здесь так вообще – и морально и физически помогают. И волонтеры и психологи приезжают”, – рассказывает пара.

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