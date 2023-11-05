"Бежишь с автоматом, задача — не умереть": командир украинских штурмовиков рассказал о боях под Бахмутом

Военный говорит, что у России есть преимущество в живой силе и технике.

Воевать на Бахмутском направлении сложно. Каждый штурм отличается от предыдущего, потому что россияне перебирают опыт украинских военных и работают над ошибками. Единственное, что похоже: ты бежишь с автоматом, твоя задача — не умереть.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый".

По его словам, боевые действия проходят на однотипной местности. Посадки почти одинаковые: километр — длина, 30 метров — ширина.

“Но каждый штурм есть что-то новое, потому что россияне перебирают наш опыт. Где они ошиблись, где-то просела их оборона, мы штурмонули, у нас получилось, они работают над своими ошибками, делают выводы. И дальше, вторую линию обороны, укрепляют уже исходя из полученного опыта. Чем дальше проходишь в глубь направления, тем сложнее становится. И каждая операция ничем не похожа на предыдущую. Единственное, что похоже: ты бежишь с автоматом и твоя задачу не умереть", — рассказал "Малый".

Военный говорит, что вся Бахмутская кампания сложная, потому что противник имеет преимущество в живой силе и технике.

"Нет определенного момента, который был сложнее или легче. Так как превышает количество личного состава противника, превышает количество техники, авиации, артиллерии и т.п. Всё сложно. Когда нас идет, например, 10 человек против 40 или роты — сложно”, — рассказал командир украинских штурмовиков.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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