Безопасность Украины – тема дня: о чем будут говорить представители РФ и США в Женеве

Безопасность Украины – тема дня: о чем будут говорить представители РФ и США в Женеве

НАТО тревожат войска России у украинской границы.

Сегодня в Женеве и Брюсселе состоятся сразу несколько важных переговоров, которые будут касаться Украины.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Утро 10 января.

В Швейцарии за стол переговоров сядут американская и российская делегации. В Бельгию, в штаб-квартиру НАТО прибудет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, чтобы союзники услышали позицию Киева, прежде чем примут делегацию из Москвы. Кстати, Россия утверждает, что Киев провоцирует силовое решение на Донбассе. В Кремле требуют юридических гарантий, которые, в частности, сделают невозможным вступление Украины в НАТО.

Пойти на это для коллективного Запада было бы унизительно, заявлял Кулеба. Впрочем, Альянс согласился на диалог с Москвой. Заверив Киев, что это лишь выслушать ее беспокойство, а также сказать о своих.

В НАТО встревожены тем, что Россия не отводит свои войска от украинских границ и даже больше — взимает дополнительные. К слову. Об этом тоже глава украинской дипломатии сегодня будет говорить с генсеком Альянса. Координируя позиции перед переговорами с Украиной, а затем с Россией, союзники уверяли Киев в полной солидарности и потому, что никаких решений об Украине без нее не будет.

Требования Москвы о нерасширении на восток в НАТО отвергали. Мол, не собираются уступать ключевые принципы организации, а значит, двери Альянса для Украины будут оставаться открытыми. Несмотря на все попытки Москвы их закрыть.

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