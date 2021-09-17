Безопасность в Черном море: почему в НАТО отказались остановить ползучую аннексию России

НАТО надо брать на себя лидерство и ответственность за то, что происходит в Черном море, где лидер пока Россия.

Украина и Румыния договариваются о создании военного альянса в Черном море. Происходит это на фоне очередного отказа стран НАТО создать совместное военно-морское подразделение (условную флотилию) для противодействия агрессивным действиям России, куда могли бы войти Румыния, Болгария и Турция.

Идея не новая. Бухарест уже выходил с ней на саммит НАТО в 2016 году, но решение заблокировала Болгария. По крайней мере официально. А неофициально — Франция и Германия. Все из-за России. Париж и Берлин не хотят лишний раз раздражать Москву. И это было еще до достройки Россией Керченского моста.

Сейчас Кремль фактически оккупировал Черное море, используя его как плацдарм для дальнейших военных интервенций. Румыния, которая также имеет выход к Черному морю, очень хорошо понимает: если Украина не выдержит российской навалы, то получит Москву уже на своей границе. Поэтому Бухарест как никто заинтересован в военном сотрудничестве с Киевом. Но и на этом пути есть препятствия.

ТСН.ua разбирался, что Украине и Румынии мешает наконец создать военный альянс для противодействия России, и что об этом думает НАТО.

Киев-Бухарест

Со времени Бухарестского саммита НАТО, где Киеву и Тбилиси отказали в предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, прошло 13 лет. А вопрос, который Владимир Зеленский задал Джо Байдену, стал даже еще более актуальным: "Почему Украина до сих пор не в НАТО?».

Печальноизвестный Бухарестский саммит 2008 года проходил в здании румынского парламента — крупнейшего в мире, построенного по приказу коммунистического диктатора Николае Чаушеску. По завершению строительства он должен был выйти на "президентский балкон" и произнести речь. Но не суждено. Первым и единственным, кто это сделал, стал Майкл Джексон. Но без курьезов не обошлось. Он перепутал Бухарест с Будапештом.

Нельзя сказать, что в Румынии отсутствует российское влияние. Но кремлевская пропаганда здесь не имеет "благодарных" потребителей. Однако после начала российской военной агрессии в 2014 году, соцопросы показывали, что более 60% румын воспринимали войну в Украине как угрозу Румынии. Еще больше выступали за увеличение военных расходов страны. Хотя после запуска США нового наземного комплекса ПРО в Румынии, Россия увеличила свое дезинформационный влияние.

После незаконного возведения Россией Крымского моста вопрос безопасности для Румынии обострился еще больше, потому что Кремль развернул ползучую аннексию Черного и Азовского морей. Официальный Бухарест, будучи членом НАТО, неоднократно выходил к союзникам с инициативой укрепления безопасности Черноморского региона, увеличив присутствие военных кораблей Альянса до создания совместной флотилии.

Но каждый раз отдельные страны-члены НАТО, которые не хотят лишний раз провоцировать Россию, говорили: "Если мы создадим совместную флотилию в Черном море для противодействия России, это означает, что у нас с ней есть конфликт. А это не так. Поэтому в этом нет смысла". Поэтому ни на саммите Альянса в 2016 году, ни в этом году в Брюсселе соответствующего решения не приняли.

Источники в румынском правительстве прямо сказали ТСН.ua, что НАТО на это плевать.

"Мы еще до Украины и Грузии говорили, что Россия — это угроза. Сразу после 2014 года Бухарест начал думать, как изолировать слона (Россию — Авт.) в комнате. А после 19 сентября (выборов в Госдуму — Авт.) мистер Путин пожалуй станет еще сильнее. Относительно флотилии, которую не совсем правильно так называть, хотим дать совет нашим украинским коллегам: переключите цель, не делайте это против кого-то, а делайте для сотрудничества с другими — с Болгарией, Румынией, Турцией и Грузией. И тогда будет легче достичь единства среди всех стран-членов Альянса", — подчеркивает источник.

Военный альянс

Украина не является членом НАТО. Но, если бы флотилия все же была создана, Украина и Грузия могли бы присоединиться, как партнеры. Но, по словам президента Центра предотвращения конфликтов и их раннего предупреждения (Румыния) Юлиана Кифу, Украина все еще далеко от НАТО.

"Некоторые европейские политики не хотят беспокоить Россию. Но это не значит, что они будут играть на ее стороне. Но если вы меня честно спросите, все ли (члены НАТО — Авт.) готовы взять Украину на борт, исключая выполнение всех обязательств для вступления, я бы сказал нет. Если вы готовы, отвечаете всем критериям, то сможете воспользоваться шансом, когда наступит момент, кризис или что-то произойдет в России, что позволит сделать этот шаг. Первое и наверное самое главное — это убедить в надежности страны и ее институтов. Вы видите, что произошло в Афганистане. Поэтому вторая ваша самая большая проблема — это коррупция — это второй коммунизм", — говорит ТСН.ua Кифу.

В сентябре прошлого года Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В рамках этого, на фоне очередного отказа НАТО создать совместную флотилию в Черном море, совместное военно-морское подразделение могут обсуждать Бухарест и Киев отдельно. И, по словам источников ТСН.ua в правительстве Румынии, такие разговоры продолжаются.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь подтверждает ТСН.ua, что после 2014 года в рамках НАТО румыны предлагали создать совместное военно-морское подразделение. Но Болгария заблокировала эту инициативу, заявив, что это будет раздражать Россию.

"На этом в рамках НАТО эта идея почему-то не поднималась. Украина же постоянно об этом говорит. Пока Альянс провалил свою миссию в Черном море. НАТО надо брать на себя лидерство и ответственность за то, что происходит в Черном море, где лидер пока Россия. Она формирует повестку дня, а не НАТО. Для этого нужно создать постоянно действующее командование Альянса, которое будет планировать подготовку и использование сил НАТО в Черном море. Румыния — наш главный союзник здесь. У нас одинаковые интересы, мы одинаково оцениваем угрозы, нам надо наращивать сотрудничество", — говорит ТСН.ua Михаил Самусь.

По словам эксперта, можно избежать политического аспекта (чтобы не раздражать отдельные страны-члены НАТО — Авт.), сосредоточившись на максимально практичных и конкретных вещах.

Во-первых, если не все страны-члены НАТО политически готовы к созданию совместных подразделений, можно открыть трастовый фонд для реализации совместных или национальных программ военно-морских возможностей, чтобы изменить баланс сил в Черном море.

Во-вторых, важным шагом было бы создание общей системы комплексного освещения обстановки в Черном море, когда бы Украина и Румыния обменивались информацией по всем возможным сенсорам (надводным, воздушным и подводным силам РФ), чтобы у нас была объединенная система фактически разведки в Черном море.

В-третьих, развивать совместные проекты кораблестроения. "У румын есть своя корветная программа, у Украины — своя. У нас есть свои крылатые ракеты, а у румын пока нет. Возможно румынам будут интересны британские ракетные катера, которые сейчас разрабатываются для Украины. Почему бы не сделать это совместно?", — резюмирует Михаил Самусь.

При чем здесь образование

Источники в правительстве Румынии говорят ТСН.ua, что ранее Черное море было для НАТО просто важным.

"И это все. Сейчас Черное море — это часть евроатлантической стратегической безопасности. Посмотрите на финальное коммюнике саммита Альянса в Брюсселе", — отмечает источник, добавляя, что Бухаресту не нужно стратегическое партнерство с Украиной основанное исключительно на безопасности.

Румынские чиновники не скрывают, что до сих пор обижены на Украину за принятый в 2017 году закон об образовании, который среди прочего предусматривает постепенное увеличение преподавания на украинском языке для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС.

"Принятие в Украине закона об образовании в 2017 года спровоцировало обострение в украинском-румынских отношениях. Румынская сторона болезненно восприняла ограничения для обучения на румынском языке, а президент Румынии Йоханнис отложил свой визит в Киев на неопределенный срок. Правда, в отличие от Венгрии, Бухарест не пошел по пути эскалации и сосредоточился на переговорах. Примечательно, что диалог между специалистами из Минобразования оказался более плодотворным, чем диалог политиков и, наконец, протокол по двустороннему сотрудничеству в сфере образования, близок к принятию. Это конечно, не решает всех проблем, но, по крайней мере, открывает путь к восстановлению полноценного президентского диалога", — объясняет ТСН.ua заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сказал ТСН.ua, что сейчас переговоры между Украиной и Румынией по протоколу относительно двустороннего сотрудничества в сфере образования завершены. Он должен положить конец четырехлетнему спору относительно украинского закона об образовании. Хотя румынские чиновники говорят, что даже принятие Украиной закона о среднем образовании в прошлом году не сняло претензий Бухареста.

"Сейчас стороны завершают подготовку этого документа к подписанию, но до этого договорились не обнародовать его содержание", — подытожил Боднар.

НАТО сложно принять страну, где есть военный конфликт: посол Германии в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку