Соглашения по безопасности Украины с другими государствами: эксперт объяснил, что означают эти документы

Таким образом, Украина интегрируется с НАТО, считают эксперты.
Украина продолжает подписывать двусторонние договоры безопасности. Такие договоренности уже достигнуты с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией. А еще – Италией и Канадой.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.
Что известно о договорах безопасности для Украины
1 марта Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами. Сейчас Украина имеет уже 7 таких документов со странами "Большой семерки" и ЕС.
Все начиналось с Вильнюсского саммита НАТО. Украина тогда хоть и не получила там четких дат членства в Альянсе - впрочем, заключила совместную декларацию с членами G-7. Государства обязывались поддержать украинский курс в НАТО и позаботиться о нашей безопасности на этом пути.
Важность сделок безопасности — мнение эксперта
Политический эксперт Тарас Загородний говорит, что истерическая реакция россиян на эту декларацию была красноречивой. По сути, эти соглашения во многом дублируют сотрудничество в рамках НАТО.
"Это двусторонние договоры с каждой отдельной страной, которые берут на себя определенные обязательства в первую очередь по военной помощи, обмену ВПК и многое другое", — говорит он.
Что предусматривают соглашения по безопасности
Первое соглашение с британцами пришлось ждать почти полгода. Именно столько ушло на то, чтобы договориться, что Лондон будет сотрудничать с Киевом в обмене разведданными, военной подготовке, оборонно-промышленной отрасли.
Следующими стали Германия и Франция. Как и британское, соглашения с ними рассчитаны на 10 лет и предусматривают, в частности, финансовую поддержку Украины. Более 7 млрд евро от ФРГ и 3 миллиарда от Франции на 2024 год.
Другой подписант - Дания обязалась сосредоточивать усилия на предоставлении F-16, боеприпасов и тренажеров к ним, а также обучении и обслуживании самолетов.
Канада будет предоставлять Украине дипломатическую, финансовую, военную, разведывательную и кибернетическую помощь. А также заботиться о вынужденных украинских переселенцах.
В аналогичном документе от Италии говорится и о сотрудничестве в политической, финансовой и в сфере реформ
Новые подписанты Нидерланды - обещают способствовать укреплению украинских воздушных вооруженных сил. То есть, каждое соглашение, говорят эксперты, по своему уникально и дает Украине возможности доступа к информации, или технологий.
В Офисе президента говорят – сейчас переговоры о подписании подобных договоров продолжаются и с другими странами. Также от многих звучала заинтересованность приобщиться к процессу.
Украина интегрируется в НАТО
"Украина уже интегрируется в военные структуры НАТО, мы уже фактически де-факто в НАТО, только без 5 статьи. Взаимодействие разведок, обмен информацией, опытом, вооружением совместное производство - так это и есть НАТО", - объясняет Тарас Загородний.
В то же время, признают эксперты, такие соглашения все же имеют определенные риски. Страны-подписанты могут их отменить, если в них сменится власть. Правда, такие действия могут поставить под сомнение демократические ценности этих стран.
Впрочем, Украина все-таки должна воспользоваться возможностью и взять из этих соглашений по максимуму. Учиться, перенимать опыт, развивать совместные проекты, еще больше модернизировать войско. Чтобы в перспективе – стать серьезным игроком, с которым партнеры сами будут желать сотрудничать.
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Напомним, в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов в месяц.
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