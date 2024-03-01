Соглашения по безопасности Украины с другими государствами: эксперт объяснил, что означают эти документы

Украина продолжает подписывать двусторонние договоры безопасности. Такие договоренности уже достигнуты с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией. А еще – Италией и Канадой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Что известно о договорах безопасности для Украины

1 марта Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами. Сейчас Украина имеет уже 7 таких документов со странами "Большой семерки" и ЕС.

Все начиналось с Вильнюсского саммита НАТО. Украина тогда хоть и не получила там четких дат членства в Альянсе - впрочем, заключила совместную декларацию с членами G-7. Государства обязывались поддержать украинский курс в НАТО и позаботиться о нашей безопасности на этом пути.

Важность сделок безопасности — мнение эксперта

Политический эксперт Тарас Загородний говорит, что истерическая реакция россиян на эту декларацию была красноречивой. По сути, эти соглашения во многом дублируют сотрудничество в рамках НАТО.

"Это двусторонние договоры с каждой отдельной страной, которые берут на себя определенные обязательства в первую очередь по военной помощи, обмену ВПК и многое другое", — говорит он.

Что предусматривают соглашения по безопасности

Первое соглашение с британцами пришлось ждать почти полгода. Именно столько ушло на то, чтобы договориться, что Лондон будет сотрудничать с Киевом в обмене разведданными, военной подготовке, оборонно-промышленной отрасли.

Следующими стали Германия и Франция. Как и британское, соглашения с ними рассчитаны на 10 лет и предусматривают, в частности, финансовую поддержку Украины. Более 7 млрд евро от ФРГ и 3 миллиарда от Франции на 2024 год.

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины / Фото: Associated Press

Другой подписант - Дания обязалась сосредоточивать усилия на предоставлении F-16, боеприпасов и тренажеров к ним, а также обучении и обслуживании самолетов.

Канада будет предоставлять Украине дипломатическую, финансовую, военную, разведывательную и кибернетическую помощь. А также заботиться о вынужденных украинских переселенцах.

В аналогичном документе от Италии говорится и о сотрудничестве в политической, финансовой и в сфере реформ

Новые подписанты Нидерланды - обещают способствовать укреплению украинских воздушных вооруженных сил. То есть, каждое соглашение, говорят эксперты, по своему уникально и дает Украине возможности доступа к информации, или технологий.

Владимир Зеленский в Харькове

В Офисе президента говорят – сейчас переговоры о подписании подобных договоров продолжаются и с другими странами. Также от многих звучала заинтересованность приобщиться к процессу.

Украина интегрируется в НАТО

"Украина уже интегрируется в военные структуры НАТО, мы уже фактически де-факто в НАТО, только без 5 статьи. Взаимодействие разведок, обмен информацией, опытом, вооружением совместное производство - так это и есть НАТО", - объясняет Тарас Загородний.



В то же время, признают эксперты, такие соглашения все же имеют определенные риски. Страны-подписанты могут их отменить, если в них сменится власть. Правда, такие действия могут поставить под сомнение демократические ценности этих стран.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности / Фото: Associated Press

Впрочем, Украина все-таки должна воспользоваться возможностью и взять из этих соглашений по максимуму. Учиться, перенимать опыт, развивать совместные проекты, еще больше модернизировать войско. Чтобы в перспективе – стать серьезным игроком, с которым партнеры сами будут желать сотрудничать.

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Напомним, в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов в месяц.

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