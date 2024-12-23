Безуглая раскритиковала Сырского из-за DeepState: что произошло и как реагируют военные

В этот раз нардеп заявила, что Сырский якобы собирается мобилизовать команду DeepState и подать на них заявления правоохранителям.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду OSINT-ресурса DeepState.

Что случилось, при чем здесь DeepState и как на заявление Безуглой реагируют военные – в эксклюзиве ТСН.ua.

С чего все началось

После обеда 23 декабря ресурс DeepState заявил, что ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке — котел вокруг них якобы закрылся. Однако важно, что это заявление военного паблика оперативно опроверг спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу". Он отметил, что РФ проводит более 40 штурмов в сутки, пытаясь обойти Новоселку, но украинские военные активно обороняются, поэтому про окружение говорить рано.

Также читайте ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке – DeepState

"Сейчас на Времевском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера – 47, сегодня – 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные меры, и поэтому говорить о каком-то окружении рано", – отметил Волошин.

Он добавил, что враг несет большие потери — ежесуточно Силами обороны ликвидируется около 200 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

"Вчера было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня — 4 танка и до 5 боевых бронированных машин. Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций ", – рассказывает спикер Сил обороны юга.

Также читайте Вероятное закрытие DeepState: что говорят в самом канале о слухах по поводу конфликта с Сырским

После этих заявлений сообщение с DeepState об окружении исчезло, при этом выступила с заявлением скандальный нардеп Марьяна Безуглая. В этот раз нардеп заявила, что Сырский якобы собирается мобилизовать команду осинтеров и подать на них заявления правоохранителям.

"Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играться). Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)”, – написала нардеп.

Реакция военных

После этого заявления возможное закрытие DeepState прокомментировал военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

"Лучше думать, как избегать "котлов" и окружения, а не о том, как их скрыть", – прокомментировал он.

В свою очередь лейтенант ВСУ Александр Коваленко с позывным "Алекс" выразил неуверенность в правдивости информации о намерениях высшего военного командования закрыть Deep State.

"Это слишком дико и банально звучит: "Команду дипов в пехоту!" Также команда DeepState официально заявляла о контрактах с МОУ, поэтому какой-то диссонанс получается, не сильно укладывается в голове — действительн ли это правда".

Также читайте Измениться или погибнуть: как ВСУ не стать маленьким двойником советской армии

По словам лейтенанта, какое бы ни было отношение к нему, но такой проект имеет право на существование. Более того — это критически необходимо для адекватной осведомленности общества, чтобы "хайпожеры и непроверенные источники не манипулировали настроениями людей за счет извращения информации".

"Это будет максимально в стиле ра*ки (России – ред.) — к концу третьего года деятельности проекта искать что-то незаконное в их действиях, хотя никаких конкретных сведений они не распространяют и делают это с задержкой, поэтому все в рамках закона. Опыт показывает, что умолчание и ложь приводят к роковым последствиям", – подчеркнул военный.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " БЕЗУГЛАЯ "НАЕХАЛА" НА СЫРСКОГО из-за DeepState! Что произошло и как реагируют военные? "