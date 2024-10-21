Безумие в Молдове: чем закончатся скандальные выборы и референдум в стране

Молдова едва смогла проголосовать за европейский выбор. Но это еще не окончательно. Результаты соответствующего референдума, проведенного в стране накануне, поразили многих. Ведь против европейского выбора высказалось 49,74 процента из пришедших на участки.

Сайт ЦИК Молдавии лежит. Следовательно, до сих пор нет однозначного подтверждения, что в Конституции Молдовы отныне зафиксируют евроинтеграционный курс. Подробнее из Кишинева рассказала корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Это может казаться парадоксальным: в государстве, которое еще два года назад получило статус кандидата на вступление в Евросоюз, устроили плебисцит, где спрашивают граждан: поддерживают ли они евроинтеграционный курс.

Противники Маи Санду в один голос называют референдум "политической технологией президентки, призванной увеличить ее результат на выборах".

Однако на самом деле молдаване голосовали за изменение Конституции. В чем есть незаурядный смысл. Это сделано для того, чтобы даже когда политики у власти изменятся, никто не имел права сходить с пути в Европу под давлением Кремля как это, например, попытался сделать в свое время в Вильнюсе беглый президент Янукович.

Поводы отказываться от евроинтеграции, по всей бывшей территории Советского союза, от Грузии до Молдовы, одни и те же. Их придумывают там же, откуда кормят своих кандидатов деньгами.

"Традиционные ценности, по интернету ходят разные фейки о том, что в поликлиниках будут проверять детей на принадлежность к ЛГБТ", — говорит аналитик Андрей Курерару.

Андрей Курерару/Скриншот из сюжета ТСН

Священники московского патриархата, а это 80 процентов церквей Молдовы, тоже часто распространяют российскую пропаганду.

"Есть информация, что они получают по 1000 евро в месяц, чтобы во время служений они говорили, что ЕС — это исчадие ада", — рассказал Андрей Курерару.

Последние два с половиной года к этим надуманным страхам прибавляют новый. Пугают граждан: захотите в Евросоюз — будет как с Украиной. Говорят: будет война, но почему-то не говорят: нападет Россия. Но люди все понимают, поэтому это имеет и обратное последствие.

"Попытки так называемого русского мира ими манипулировать становятся все сложнее, когда они видят, как выглядит ужас, который Россия принесла в Украину", — говорит министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Теперь даже те, кто разговаривает на улицах на русском, а не половина из них это этнические украинцы, далеко не всегда мечтают о тесных объятиях с Москвой.

В России, где проживает примерно 75 тысяч молдован, в два избирательных участка их организованно свозят со всей страны, чтобы показать на камеру массовую явку и массовую поддержку Кремля.

Выборы в Молдове/Скриншот из сюжета ТСН

Знакомьтесь, главный беглый олигарх Молдовы Илан Шор. Именно через него Кремль вливает огромные деньги, по крайней мере 100 миллионов евро, в дискредитацию европейского референдума. Так масштабно еще нигде в Европе не покупали голоса: почти 10% граждан Молдовы в той или иной форме обещаны деньги за отказ от проевропейского курса. Добавьте к этому тренированных за границей молодых людей, которые должны были организовывать протесты, и разветвленную сеть агитаторов — и станет понятно, почему и украинская, и западные разведки относились к этой угрозе серьезно.

"Россия хочет сбить Молдову с проевропейского пути. Мы стараемся помогать молдованам всеми способами, усиливая их возможности безопасности", — говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

И эти безумные издержки приносят результат. Сбить Маю Санду с первого места не выходит, однако Александр Стояноглу набирает вдвое больше голосов, чем показывали последние предвыборные опросы, так что через месяц произойдет второй тур, учитывая, как распределились голоса, предусмотреть его результаты вряд ли можно с уверенностью.

В течение ночи казалось: попытка зафиксировать в конституции евроинтеграционный курс с треском провалилась. И только к утру заграничные участки все же добавили достаточно голосов для того, чтобы простым большинством голосов утвердить конституционное изменение. Такого невероятно крохотного разрыва не ожидал ни один из опрошенных мной до выборов экспертов и политиков, вряд ли этого ожидали и западные партнеры Молдовы.

За 5 дней до парламентских выборов в Грузии, где пророссийская партия власти не гнушается ничем, чтобы не отдавать победу оппозиции, это поражение амбициозного референдума Маи Санду — еще один, очередной, серьезный сигнал для Запада. Мириться с тем, как Кремль последовательно девальвирует демократические ценности, означает в следующий раз получить такое же масштабное вмешательство уже в собственные выборы.

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