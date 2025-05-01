Российские атаки "Шахедами" / © tsn.ua

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Российские атаки беспилотниками по Украине, в частности “Шахедами”, изменились. В Сети публикуют видео, снятые во время последних атак по Киеву, Харькову и Днепру. БПлА, которые называют мопедами за характерный звук, теперь воют и свистят и кажутся более быстрыми.

Действительно ли враг модернизировал “Шахеды”, какие новые угрозы ждут украинские города и как с ними можно бороться — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Россия модернизировала ударные беспилотники

По его словам, вероятнее всего, российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели. Таким образом, модернизировав их.

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«Турбины так называемые. Это китайские турбины, которые они или повесили на сам “Шахед”, это также возможно. Турбина может толкать его немного с большей скоростью. Он, конечно, не рассчитан на серьезные скорости, но тем не менее, раза в два скорость может быть больше. И свист, конечно, будет другой. То есть звук турбины и звук двигателя внутреннего сгорания очень разнятся, их сразу можно определить. Либо это газонокосилка грубая, либо это, скажем, турбореактивный двигатель со свистом. Поэтому все, что свистит - это ТРДД, так называемый, турбореактивный двигатель», - объясняет Роман Свитан.

«Шахеды» могут развивать скорость до 400 км/ч

Странные звуки БПлА, которые украинцы слышали во время последних атак, могут быть как “Шахедами”, так и другими типами беспилотников.

«Они повесили эти турбины либо на „Шахеды“, либо имеют новый тип беспилотника. Он более скоростный, где-то под 300-400 км/ч. Раз в два, то и втрое иногда может быть больше скорости того "Шахеда", к которому мы привыкли. Его видят однозначно, нет такого, чтобы его видели наши локаторы», – говорит Роман Свитан.

В то же время, реакция нашей системы противовоздушной обороны и применения ракет, по словам эксперта, в таком случае должна быть другой.

«Тепловая головка самонаведения неплохо его ловит, т.к. турбореактивный двигатель оставляет очень большой тепловой след. Их перехватывать оптимально, конечно, уже ЗРК, потому что скорость большая, или истребителями. Истребителю даже удобнее охотиться именно за таким беспилотником, который скоростнее, чем за тихоходом, потому что у истребителя скорость больше. У него минимальная где-то километров 300-400, поэтому для него важно хотя бы соотношение скоростей, чтобы он мог не пролетать, не проскакивать цель. Скорее всего, наша система ПВО сейчас перенастроится и будет перехватывать даже эти скоростные машины», — рассказал Роман Свитан.

Чем опаснее новый беспилотник

В сети «гуляет» видео атаки по российскому «Шахеду», на котором видно, что беспилотник почти вертикально заходит на удар. Мужчины за кадром, вероятно, мобильная группа, комментируют, что БПлА развил скорость более 200 км/ч.

Роман Свитан объясняет, что оптимальный вариант захода на цель – под углом 60 градусов. «Горку» перед атакой делают и «Шахеды», и ракеты.

«Оптимальный почему? С точки зрения управления. Вертикально вряд ли входит "Шахед", он должен лежать на потоке. Почему выбрали такое положение? Потому что он может ходить на высотах до 4 км. И исходя из того, что “Шахеды”, пока их было мало, ходили на экстремально малых высотах, пытаясь уклониться от ЗРК, но их тогда сбивали наши мобильные группы. Но мобильная группа достигает полутора-двух километров, пулемет или зенитка», — объясняет Роман Свитан.

Когда “Шахеды” поднимаются на высоту до 4 км, и их идет много, наша система ПВО не способна сбить, например, около 100 беспилотников — потому что нет такого количества ракет. В то же время, мобильные группы к ним просто не достают на этой высоте.

«И что делает „Шахед“? Вот они идут, скажем, на 3-4 км. Мобильные группы пулеметами их не достают. А потом, когда они заходят на цель под углом 60 градусов, здесь их уже нужно перехватить. Мобильная группа не успеет, потому что скорость уже больше. Или она должна находиться прямо рядом с целью — тогда перехватит на заходе, но он все равно ударится о землю. Поэтому россияне выбрали такую тактику, исходя из количества "Шахедов", их много. И нашей невозможности сбивать их ЗРК, потому что у нас ракет мало», — говорит эксперт.

Поэтому оптимальный вариант противодействия, по его словам, – это авиация. Тогда этот беспилотник становится легкой воздушной целью – аэроцелью.

«Для истребителя это самое то. Большее количество авиации, ближе к городам прикрытие, перераспределение зон ответственности, чтобы можно было четко распределить, чтобы своих не сбивать, имею в виду, чтобы наши самолеты наши ЗРК не сбивали. Friendly fire, так называемый. Вот как только ПВО перераспределится, я думаю, этот вопрос исчезнет. Тогда россияне еще будут что-то придумывать, им нужно будет креативить», — говорит Роман Свитан.

Куда могут доставать реактивные «Шахеды»

Днем 30 апреля в западных областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за блуждающего российского беспилотника. Хотя обычно туда враг не запускает “Шахеды”.

Роман Свитан успокаивает: модернизированные реактивные беспилотники не достанут до западных регионов.

«Это, наверное, старый „Шахед“ заблудился, он бы скорее туда долетел, потому что у него расход топлива меньше, чем у турбореактивного двигателя. Если что-то туда и дошло, то с двигателем внутреннего сгорания. А новые двигатели, сам по себе ТРДД – это все-таки на авиационном керосине, потребляющем большое количество топлива. То есть, вряд ли на турбореактивном двигателе дошел бы беспилотник именно туда», — говорит эксперт.

Он объясняет, что ракета туда дойти может легко, но это в несколько раз более тяжелый аппарат, практически мини-самолет.

«Он может взять на борт несколько сотен литров авиационного керосина и пролететь хоть во Львов. А вот „Шахед этого не может“. Он просто не поднимет такое количество топлива. Ему нужно больше сотни литров авиационного керосина, а он столько не потянет», — говорит Роман Свитан.

Ранее мы писали о том, что истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ сбил беспилотник Shahed-136 армии РФ. Это произошло в небе над Хмельницкой областью.