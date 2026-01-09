Под Львовом внедорожник дважды переехал собаку на парковке: животное кричало от боли, люди шли мимо (видео 18+)

Момент наезда на животное / Скрин с видео / © из соцсетей

Сегодня, 9 января, в соцсетях зооволонтеры «Дома спасенных животных» распространили видео, на котором был снят вопиющий случай — внедорожник дважды переехал собаку на парковке, после чего животное очень громко застонало от боли, но водитель не остановился и поехал дальше. Кроме того, ни один из очевидцев, который увидел наезд, не прибежал на помощь травмированной собаке.

«Это произошло в пригороде Львова. Собака пролежала на морозе длительное время (видео датировано 8 января), мы ее забрали сразу, как только получили от неравнодушного человека видео и локацию, где это произошло. Привезли собаку в клинику, ей сейчас делают УЗИ, анализы, обследуют. Собака кричит от боли. Мы не понимаем, почему водитель уехал с места, почему очевидцы оказались такими равнодушными, почему собаку оставили умирать на морозе. Безумное равнодушие… Надеемся, что собака выздоровеет. Это животное среднего возраста, девочка», — рассказала нам волонтер Марта Андрус.

По ее словам, волонтеры формируют заявление в полицию Львовской области, но пока ждут выводов обследования, чтобы проинформировать о травмах собаки правоохранителей.

В то же время пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко в комментарии для ТСН.ua сообщила, что ГУНП во Львовской области уже осведомлено об этом случае и выясняет обстоятельства, чтобы принять необходимые меры.