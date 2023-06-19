Безумные бои, обстрелы и минные поля со взрывчаткой даже в консервах: бойцы показали, что мешает стремительному освобождению сел

Южная операционная зона пылает круглосуточно, речь идет о линии боевого столкновения от Каменского на Запорожье, и до Угледара на Донетчине. Это означает, что буквально на каждом километре этого участка фронта сейчас идут интенсивные бои. Кое-где – пехотные и стрелковые. Там, где наши военные уже оттеснили врага, постоянно работает артиллерия оккупантов, говорится в ТСН.

“Пытаются выдавить нас, огненным, таким напором. Пинг-понг. Туда-сюда. Туда-сюда. И кто более точный, кто более удачливый», — рассказывает военнослужащий 137 ОБМП «Никсон».

В то же время враждебная артиллерия с авиацией обстреливает не только передовую, но и ежесуточно стряпают и по прифронтовым населенным пунктам Запорожья и Донбасса.

Съемочная группа ТСН сняла в районе Малой Токмачки мощный взрыв. Вероятнее всего, там разразилась российская управляемая авиационная бомба. Это один из участков, где Силы обороны Украины очень сильно давят на врага. Но и враги там оказывают просто безумной силы сопротивление.

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Не прекращаются активные бои на Времовском выступе, это к югу от Великой Новоселки и на самом стыке Запорожья и Донетчины — к востоку и югу от Новодаровки, еще один участок интенсивных боев. Везде очень большим препятствием для продвижения вперед минные поля. “Консервная банка, в нее напичкано взрывчатое вещество. Сверху граната и внутри еще патроны”, — рассказывают о ловушках бойцы.

Еще один участок – просто адской интенсивности боевых противостояний – самий запад Запорожья, Васильевское направление. Около недели назад воины 128-й горно-штурмовой бригады выбили россиян из села Лобково, а сегодня — раздалось официальное сообщение о том, что из Пятихаток чуть юго-восточнее Каменского, те же горные штурмовики выбили врага, закрепились в поселке и вывесили там сине-желтый флаг.

За этими хорошими новостями кроется просто безумная, круглосуточная работа, концентрация неистового мужества и усилий, прилагаемых украинскими военными, чтобы освободить каждые несколько метров родной земли.

Напомним, что во время контрнаступления украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов. По данным Минобороны, во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях группировки войск «Таврия» освободили: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатную, Лобковую, Нескучную и Пятихатки. В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь – 113 квадратных километров.

На Востоке враг отчаянно пытается остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Перебросил туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов. По информации Генштаба, рашисты и дальше свои атаки сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 24 боевых столкновения.

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