Безумные очереди в Пенсионном фонде Киева: что произошло

В Киеве в Пенсионном фонде - огромные очереди / © Стаханов

Киевляне сообщают о безумных очередях в одном из отделений Пенсионного фонда Киева. Речь идет об Оболонском районе. На кадрах, которые распространяются в Сети, можно увидеть десятки людей, которые находятся в очереди, ожидая своего времени для приема. Автор видео сетует на плохую организацию работы, мол, в Пенсионный фонд теперь идут «и старые, и малые».

В Пенсионном фонде говорят, что видео было снято раньше — тогда посетителей в сервисном центре ПФУ Оболонского района действительно могло быть больше.

«Вчера мы проверяли работу центра в Оболонском районе и находились там более 1,5 часа с 14:30. Более 15 посетителей в помещении центра одновременно не было. Действительно, когда автор снимал видео, возможно, действительно был больший поток посетителей, но по состоянию на сейчас в сервисном центре Оболонского района таких очередей нет», — сообщили ТСН.ua в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Там добавляют, что в сервисных центрах Пенсионного фонда наблюдается повышенная активность посетителей, но она, как правило, есть только утром.

«Особенно это касается людей старшего возраста, которые стремятся решить все свои вопросы в первой половине дня. Люди младшего возраста используют для посещения Фонда обеденный перерыв, потому что многие из них работают. А вот после 16:00 именно в Оболонском сервисном центре активности среди посетителей не наблюдается», — объясняют в пресс-службе.

Там соглашаются, что на Пенсионный фонд сейчас есть дополнительная нагрузка.

«Есть определенные условия, в которых мы все живем. Например, сигнал „Воздушная тревога“, который останавливает работу ПФУ, и история возникновения очередей, в том числе, может быть связана с объявлением воздушной тревоги. Бывает точечное накопление посетителей, когда за 10 минут людей становится в один момент значительно больше. Но такой ситуации, как на видео, сейчас нет», — уверяют в пресс-службе.

Причины возникновения очередей

Что касается причин возникновения очередей в отделениях, то их наложилось несколько:

1. Первый месяц года всегда активен для получателей тех или иных выплат, в частности пенсионных. Люди идут в сервисные центры Фонда, чтобы уточнить, изменилось ли что-то в их личных выплатах и не нужно ли подать заявление на перерасчет пенсии или же дополнительно подтвердить стаж.

2. У Пенсионного фонда добавились обязанности — там начали принимать обращения по детским выплатам. С первого января 2026 года в сервисные центры ПФУ приходит новая категория граждан — это мамы и родители детей, рожденных в 2026 году. Этой категории среди посетителей раньше не было.

3. Субсидии и льготы. Граждане интересуются начислениями, пытаясь уточнить информацию. Поэтому в начале года нагрузка на сервисные центры Фонда действительно более значительна.

Приостановление выплат и физическая идентификация

В этом году к общему накоплению посетителей добавились пенсионеры, которые пытаются пройти физическую идентификацию чтобы восстановить приостановленные выплаты.

Кроме того, пенсионеры, которые выехали с временно оккупированной территории, должны были сообщить ПФУ о неполучении выплат от РФ. Именно этой категории из-за невыполнения требований тоже были остановлены выплаты. Сейчас они активно обращаются за восстановлением своих пенсионных прав и сообщают о том, что такие выплаты от страны агрессора действительно не получают.

Новый график работы

«Чтобы удовлетворить спрос посетителей в крупных городах, было решено расширить часы приема. В частности, в Киеве и других крупных городах, сервисные центры ПФУ сейчас работают с 7:00 до 20:00. Граждане должны получить больше времени на обслуживание, чтобы получить необходимые услуги непосредственно в отделениях Фонда», — резюмировали в ведомстве.