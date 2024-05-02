Безумные очереди возле ТЦК Киева: в Минобороны озвучили альтернативу длительным ожиданиям

В Киеве наблюдаются огромные очереди уже около трех районных ТЦК и СП. Скопление мужчин в количестве 50 и более человек было замечено у Соломенского, Дарницкого и Деснянского военкоматов.

Тратят время в очередях

Как рассказывают в очередях - большая часть людей пришли в ТЦК именно обновить свои данные, много тех, кто пришел с заявлением на отсрочку, немало студентов, которым нужны справки для обучения. В очереди также есть старшеклассники, выпускники школ, которым нужно стать на учет. Некоторые из мужчин приходит сюда второй день подряд, потому что очередь очень медленно продвигается - обработка одного человека занимает примерно час времени. Люди в очередях тратят время в мобильных телефонах и за разговорами.

Об условиях ожидания и говорить нечего, здесь их почти нет, можно только стоять или опереться спиной на стену здания.

Очереди в ТЦК в Киеве

Очереди были и раньше

Военные говорят, что очереди в ТЦК были и раньше, просто на них не обращали внимания. Сейчас они стали немного больше, но никакого аврала нет.

"Люди и раньше приходили в ТЦК и СП и стояли там в очередях. Они снимали с учета автомобили на предприятиях или ставили их на учет, сдавали документы на отсрочку, сдавали документы о том, что учатся, оформляли документы на выезд за границу. Очереди были постоянно. Просто на них никто не обращал внимания. Сейчас все почему-то начали говорить об огромных очередях, потому что людей действительно немного больше начало прибывать в ТЦК", - рассказал ТСН.ua на условиях анонимности один из сотрудников ТЦК и СП.

Будет ли альтернатива очередям?

Известно, что закон о мобилизации вступит в силу после 18 мая, поэтому ТСН.ua поинтересовался в Министерстве обороны Украины, как можно до этого времени решить вопрос с очередями в ТЦК? Какие есть альтернативные пути посещения бывших военкоматов, чтобы избежать очередей?

В Минобороны нас заверили, что альтернатива стояния в очередях под ТЦК и СП появится после того, как закон о мобилизации вступит в силу - 18 мая. С этой даты должен заработать электронный кабинет военнообязанного, по крайней мере его базовая версия и тогда же должны начать прием документов в ЦПАУ, которые уже вроде бы готовы к такой работе - только ожидают постановление Кабмина, которое все урегулирует.

"С 18 мая обновить свои данные можно будет в ТЦК и СП, ЦПАУ, а также дистанционно - в электронном кабинете военнообязанного. Сейчас идет работа над его созданием, учитываются все нюансы, связанные с киберзащитой информации", - рассказал ТСН.ua Дмитрий Лазуткин, представитель Министерства обороны Украины.

Ранее адвокат рассказал, что будет за нарушение правил военного учета.

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