Безумные осадки натворили беды в Украине, но и это еще не все: чего ждать дальше

В столице из-за грозы местные власти даже объявляли первый уровень опасности.

Гром и град размером с большой горох. Украину заливает. Сеть заполонили видео обильных осадков. В Киеве и области подтоплены помещения и улицы. Досталось и регионам. В Черкасской области подтопило целое общество.

Как украинцы и спасатели укротят стихию и когда будет потепление, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Украину заливает

Украину заливает. Непогода наделала немалую беду. В столице из-за грозы местные власти даже объявляли первый уровень опасности. В городе гремел гром, который испугал местных жителей, поскольку в Киеве во время этого трижды объявляли воздушную тревогу.

Мокро было не только на улицах, но и в помещениях. Стихия настигла украинцев в одном из столичных магазинов.

Град размером с горошину

Досталось и Киевщине. Область накрыла мощным ливнем и градом. На видео, которыми пользователи делятся в соцсетях, можно увидеть довольно большой град размером с горошину.

О непогоде предупредили

Примечательно, что жителей Киева и области предупреждали о непогоде. За несколько часов до стихийного апокалипсиса на странице ГСЧС появилась информация об опасных метеорологических явлениях.

Из-за непогоды украинцев просят сохранять спокойствие и не пренебрегать правилами безопасности. Предупреждение обнародовано в пресс-службе Укргидрометцентра. Не успели киевляне оправиться от непогоды, как столицу настигла другая беда. После такого дождя улицы превратились в реки.

Из-за непогоды столице грозит наводнение. Вода поднялась в парке "Муромец" и Гидропарке.

В то же время в Киевской городской государственной администрации отметили, что гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий и мониторят места возможных подтоплений.

Фастов затопило после грозы

Город Фастов Киевской области также затопил после грозы. Местные жители в сети пишут, что под воду ушли автомобили, затопило дома. Люди выкладывают соответствующие видео.

Отрезанные от суши

А в Черкасской области накануне подтопило целое общество. Люди оказались в ловушке – отрезаны водой от суши. Об этом сообщает ГСЧС Украины :

“Информация о подтоплении пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области. В селе Крещатик Мошневской территориальной громады зафиксировано подтопление на одной из улиц. В настоящее время отрезанными водой от суши являются 12 домовладений и 13 домов. На месте остаются около 15 человек. Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области совместно с местными властями и пожарной командой села Мошны совершили объезд жителей, доставили питьевую воду и продукты питания. Мониторинг ситуации в местах возможных подтоплений в Черкасском и Золотоношском районах продолжается. Уровень опасности – оранжевый”.

Спасатели помогают населению преодолевать последствия подтоплений. В местах подтопления пойм и пониженных приречных территорий ГСЧС осуществляет превентивные меры по недопущению ухудшения ситуации.

Четыре группы чрезвычайников продолжают мониторить ситуацию в Черкасском и Золотоношском районах с использованием беспилотных летательных аппаратов. Также спасатели постоянно держат связь с жителями, отрезанными водой от суши, в случае необходимости готовы оказать помощь.

Потепление не за горами

Самое главное, что мокрая погода и пыль из Сахары наконец-то понемногу покидают Украину. После " рыжего дождя ", прошедшего накануне многими областями, — покрыл асфальт, автомобили и окна домов грязной пудрой, и изрядно испугал украинцев, — всех нас ждет долгожданное потепление. Дожди, шедшие по регионам несколько недель, отступают. Вместе с ними и облако песка из африканской пустыни, зашедшей посреди недели.

Напомним, что о грозах и дождях в Украине предупреждала метеорологиня Наталья Диденко. Примечательно, что подобная мокрая погода ожидалась и сегодня, 26 апреля. Однако в некоторых регионах Украины будет наблюдаться настоящее лето.

На выходных, 27-28 апреля, в Украине будет такая погода, которая бывает едва ли не раз в год. И не холодно и не жарко, в дневные часы ожидается от +18 до 23 градусов, на востоке до +26 градусов, отметила Наталья Диденко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЦЕНТР УКРАИНЫ ПОШЕЛ ПОД ВОДУ! Безумные осадки натворили беды, но и это еще не все! Чего ждать дальше?

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