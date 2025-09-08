«Безумные взятки» в ТЦК: пост написал военный, вышедший из Иловайского «коридора смерти»

Действующий военный утверждает, что незаконные расценки ТЦК достигают 30 тыс. долларов. / © ТСН

Реклама

На днях в соцсетях получил огласку пост действующего военнослужащего, который сообщил, что его знакомый столкнулся якобы с колоссальной коррупцией со стороны ТЦК .

Пользователь соцсети с ником Ротан Крымский, ссылаясь на знакомого, которого «принял ТЦК», написал, что цена услуги «уйти домой» стоит 30 тыс. долларов.

«Мой знакомый вышел из дома и у подъезда его «принял» ТЦК. Без шума и пыли он спокойно уехал с ними, через час прошел ВЛК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДВРЗ ждать «покупателей», — говорит военнослужащий.

Реклама

И продолжил: «Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение – не получилось. Я начал искать другие варианты… На выходе мне назвали цифру в 8000$ – это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить. Не домой, а забрать и через центр рекрутинга нашей бригады мобилизовать. Уйти домой-30к$!! Это просто, чтобы за него на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают».

Пост военнослужащего. Скриншот со страницы Ротана Крымского в Facebook.

На это сообщение отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ, которым подчинены все ТЦК и СП Украины, прокомментировал ситуацию и Киевский городской ТЦК.

«Описанная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры», — отметили в командовании Сухопутных войск.

И добавили: «Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут служить основанием для расследования».

Реклама

Также в Сухопутных войсках отметили, что их командование «ведет системную и последовательную борьбу с попытками коррупции, направленную на искоренение этого явления и обеспечение прозрачности в процессе мобилизации».

В комментарии для ТСН.ua спикер командования Сухопутных войск Виталий Саранцев сообщил, что по состоянию на сегодня, 8 сентября, подробной информации о фактах вымогательства от автора сообщения не поступало.

В свою очередь, Киевский городской ТЦК и СП назвал распространенное сообщение военнослужащего откровенным фейком, направленным на дискредитацию работы ТЦК и СП.

Как узнал ТСН.ua, автор резонасного поста действительно является действующим военнослужащим 28 отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода. Это нам подтвердили в этой бригаде, которая с самого начала полномасштабного вторжения защищает Украину в зоне боевых действий.

Реклама

По данным бригады, автор поста — это военный, занимавший и занимающий боевые должности, отзывы о нем как о бойце — только положительные. При этом в бригаде подчеркивают, что пост их военного в соцсети — это его собственные слова и не является позицией бригады, поэтому ответственность за эту информацию сугубо на этом военнослужащем.

На странице этого военнослужащего есть ряд фото, подписи под которыми указывают на то, что он воевал в 2014 году в Иловайске и вырвался из «коридора смерти».

Адвокат говорит о росте расценков

Как оказалось, пост этого военнослужащего не остался незамеченным и в адвокатском сообществе. В этом объединении сообщают, что ряд их клиентов также жалуются на взяточничество и высокие расценки якобы со стороны тех, кто проводит мобилизацию.

«Это касается первоначальных этапов. Когда только задерживают, фактически сразу идет предложение о том, что это стоит столько, а мы тебя отпускаем или отворачиваемся в другую сторону. Если два года назад это стоило условно говоря 1-2 тыс. долларов, то сейчас — 10-15 тыс. За то, чтобы отпустили или не оформляли, чтобы человек уехал домой. Схемы разные. К сожалению, это стало нередкими случаями. Если сравнивать информацию двухлетней давности и сейчас, то они выросли минимум в 5 раз. Я думаю, что здесь вопрос не к ВСУ, а к правоохранительным органам. Я, к сожалению, подозреваю, что они об этих историях знают. Это объяснение того, почему эти расценки выросли. Возможно, часть этих сумм идет наверх», — говорит в комментарии для ТСН.ua заместитель главы комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека Сергей Старенький.

Реклама

В командовании Сухопутных войск подчеркивают, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами, в частности с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

«Все сообщения о возможных фактах взяточничества или злоупотреблений немедленно передаются в соответствующие структуры для тщательного расследования. В случае подтверждения таких фактов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Причастные к коррупции военнослужащие или работники ТЦК немедленно увольняются. Информация об обнаруженных фактах коррупционных действий обнародуется, чтобы восстановить доверие общества», — сообщают в Сухопутных войсках.

Ранее сообщалось о том, почему мобилизация не прекратится даже после окончания войны.