Бигль Лори научилась предупреждать бойцов о приближении ракеты, за это ей прощают воровство печенья и носков

Собака Лори заранее предупреждает о ракетной опасности, отгоняет чужих, а при этом еще и служит внештатным психологом в подразделении.

Четырехлапая Лори стала талисманом и боевой подругой 104-й бригады терробороны на Ровенщине. Она в армию пошла вместе со своим хозяином и с домашней собаки стала служебной. В настоящее время следит за белорусской границей и при малейшей опасности сразу извещает военных, говорится в ТСН.

До полномасштабной войны Лори – породы бигль – была домашней собакой, а в армию попала вместе со своим хозяином. Собратья из бригады удивляются как собака изменилась в армии. «У Лори конечно потенциал раскрылся, я сам этого не ожидал. Она была до этого обычное домашнее животное», — говорит пограничник.

Боец по позывному «Хата» – кинолог, именно он принялся за военное воспитание Лори. «Капризная, как все девочки, она еще всех канонов военной службы не понимает. Дисциплина у нее немного хромает», — говорит кинолог.

Также читайте Украинская артиллерия отрезает цепи поставок российских войск на Донетчине

Он и добавляет, что несмотря на это, она старательна — Лори сама она овладела тем, чему ее не учили, она раньше времени стала извещать об угрозе. «Когда ракетная опасность она предупреждает. Она начинает лаять, вертеться», — рассказывают собратья.

И знает каждого в подразделении, так что о незнакомцах дает знать в секунду. А еще здесь называют Лори внештатным психологом, никто не остается равнодушным, когда ей вдруг хочется поиграть.

Хотя и признаются бойцы, что иногда Лори тихонько и печенье может утащить, бывает после ее гостей носков недосчитаться, но за безобразие не ругают. Она, говорят, не просто собака, а боевая подруга. И ее интерес ко всему вокруг, говорят, будут развивать - видят потенциал в обнаружении взрывоопасных предметов. «Обоняние у нее очень хорошее, в будущем будем приучать к розыскным действиям», — говорит кинолог.

Читайте также:

Россия не атакует "Калибрамы" и "Искандерами": в Воздушных силах рассказали, почему Москва их бережет

В оккупированном Мариуполе началась мобилизация: мужчин призывают явиться в военкомат

Ракетный удар по Первомайску: россияне убили семь местных жителей