Бил ее постоянно: соседи рассказали о мужчине, который палкой убил мать на Волыни

Как выяснили копы, мужчина уже был пьян и взялся бить мать.

В Маневичах на Волыни 36-летний мужчина вышел из тюрьмы после убийства отца и сразу после освобождения — убил мать, утверждают в полиции. Избитую женщину без признаков жизни во дворе обнаружили соседи.

Об этом сообщает с места трагедии корреспондента ТСН Татьяна Хомич.

Мужчина наносил удары маме деревянной палкой. «Скорая приехала, сказала, что она уже неживая. Ну, освидетельствовали», — говорят соседи.

Говорить на камеру крестьяне не хотят, не скрывают: боятся за свои жизни. Потому что до этого мужчина убил и отца, и отсидел за это. Говорят, человек агрессивен, особенно когда выпьет. В тюрьме он сидел уже дважды, и дважды возвращался домой досрочно. И вот в последний раз освободился несколько дней назад, мать как раз пришла к нему проведать. Из-за чего они поссорились, пока следователи не говорят, говорят лишь, между сыном и мамой возник конфликт.

Как выяснили копы, мужчина уже был пьян и взялся бить мать. Ее он бил постоянно, соседи часто видели женщину в синяках и с ушибами. Отца он убил 12 лет назад, тогда его приговорили к семи с половиной лет, однако освободили досрочно. Затем молодой человек снова попал в тюрьму, якобы за кражу, и его снова отпустили раньше.

«Что бил, то бил. Она его так глядела, все деньги на него, а себе такое», — рассказывает знакомая.

Сейчас за содеянное задержанному грозит 10 лет заключения. Мера пресечения выбирать завтра. Между тем сегодня в селе хоронили его мать. О ней отзываются хорошо: она была приветлива, к сыну относилась хорошо, имела высшее юридическое образование, но в последнее время злоупотребляла спиртным.

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