Бил и скандалил: убийца украинки в Италии заявил, что расстрелял женщину, потому что она якобы брала его деньги

Бил и скандалил: убийца украинки в Италии заявил, что расстрелял женщину, потому что она якобы брала его деньги

У покойной в Италии остались две дочери.

В Италии 81-летний мужчина застрелил 67-летнюю украинку, которая ухаживала за его 83-летней сестрой. Мужчина заявил, что сделал это, потому что она якобы плохо работала и брала его деньги.

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Об этом 16 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Убитую зовут Мария Баран. Ей было 67 лет, женщина родом из Львовской области, однако уже давно живет и работает в Италии.

В последнее время работала недалеко от Неаполя, где ухаживала за сестрой бывшего учителя математики. Вчера после ссоры итальянец застрелил украинку из личного зарегистрированного оружия. Женщина скончалась на месте до приезда медиков и полиции.

Подозреваемый был задержан, он заявил, что якобы сиделка плохо выполняла свои обязанности и даже забирала у него деньги. Впрочем, по словам соседей, у мужчины был крайне скверный характер, он регулярно скандалил и даже бил украинку. Также, говорят, он не мог найти общий язык ни с одной из предыдущих работниц. У Марии Баран в Италии остались две взрослые дочери.

81-летний итальянец застрелил украинку, потому что та якобы плохо ухаживала за его сестрой | Новости мира

Напомним:

В г. Торре-Аннунциата в Италии 81-летний бывший учитель математики застрелил 67-летнюю украинку, работавшую сиделкой его сестры.

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