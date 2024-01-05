"Бил, издевался, насиловал и даже убивал": почему палач из донецкой "Изоляции" будет сидеть всего 11 лет

На этой неделе в столице суд вынес приговор главному палачу тайной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке по прозвищу "Палич". Дениса Куликовского обвинять в том, что четыре года — с 2014 по 2018 год в этой застенке он подвергал пыткам десятки человек.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

В Киеве осудили палача из Донецка

Приговор суда в зале слушают только прокуроры, адвокаты, журналисты и конвой. Ни один потерпевший на это заседание не пришел.

39-летнего Дениса Куликовского, более известного как "Палыч", обвиняли в том, что в тайной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода в оккупированном Донецке он неистово пытал людей. Большинство из них вышли по обмену в конце 2019 года. Тогда и стали известны истории его зверств.

ТСН собрала свидетельства жертв "Палыча" в материал под названием "Фабрика боли". Они и рассказали, кто такой Палыч. Любимым занятием Дениса Куликовского были пытки людей током - с помощью тапика, то есть полевого телефона. Также он вырывал пленникам зубы плоскогубцами, бил, издевался, насиловал и даже убивал.

"Он убил человека, я лично выносил его тело, "Палыч" при этом просто курил папиросу, он был доволен", - говорит Александр Репетило, бывший пленник "Изоляции".

Задержали Куликовского в Киеве в ноябре 2020 года. Как и почему он оказался в столице спецслужбы умалчивают. На первом же заседании по его делу, он раскаивался. Однако на предпоследнем заседании суда в декабре - от всех обвинений открестился.

ТСН хотела пообщаться с осужденным, однако он категорически отказался.

Потерпевшие возмущены приговором

Апелляцию на нынешнее решение суда подавать вероятно никто не будет. В тюрьме Куликовский проведет не 15 лет, а 11. А все из-за того, что преступления он совершал, когда в стране действовал закон Савченко. И два года, которые он уже провел в СИЗО, превращаются в четыре. И таким фактическим приговором бывшие пленники тайного застенка возмущены.

"Пятнадцать лет для такого человека - это не правильный приговор для такого человека, потому что он должен сидеть пожизненно, этого человека нельзя выпускать в социум, потому что это классический психопат и садист", - говорит Станислав Асеев, бывший пленник "Изоляции".

Станислав Асеев

В зале суда вместе с журналистами приговор "Палыча" слушала правозащитница и нобелевская лауреатка Александра Матвийчук.

"По моему убеждению Денис Куликовский, он же "Палич", должен получить пожизненно", — говорит она.

Почему "Палич" будет сидеть только 11 лет

В прокуратуре же объясняют: чтобы дать "Палычу" пожизненный срок, нужно было доказать, что он в застенке "Изоляция" убивал людей. Однако ни один пленник так и не смог вспомнить имена тех, кого там видели убитыми.

Назвать имена тех, кого убил "Палич" на "Изоляции", теоретически могли бы остававшиеся в так называемой "ДНР" украинцы на территории 32-й Макеевской колонии. Это несколько десятков пленников, в частности, и прошедшие пытки Куликовского в застенке. В плену они уже 7-8 лет. И об их обмене с начала полномасштабного вторжения речь не идет.

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Напомним, Дениса Куликовского, по прозвищу "Палич", контрразведчика СБУ задержала в начале ноября 2021 года в Киеве. Кату донецкой тюрьмы инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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