Бил кота в голову до обморока и снимал на видео: под Хмельницким полицейского подозревают в издевательстве над животными

Правоохранители начали служебное расследование.

В Хмельницкой области в соцсетях местного полицейского обвиняют в издевательстве над животными. Свои действия мужчина снимал на телефон.

Одно из таких видео попало в Сеть (по этическим соображениям мы не даем ссылку на видео).

На кадрах видно, как молодой человек высадил серого домашнего кота в ошейнике от блох на плоскую поверхность, гладит животное, а потом с кулака бьет в голову. Кот от удара почти теряет сознание, дезориентируется, и не может длительное время пошевелиться. Затем мужчина проверяет, жив ли он и гладит его дальше.

"Вот это вырубил. Ты жив. Встань. Ты что еб***лся", — комментирует садист, наслаждаясь тем, что сделал.

Уже через час одном из телеграмм-каналов указали, что мужчиной, который пытает кота, является полицейский из Хмельницкой области, полицейский роты конвойной службы.

"Его попросили временно подержать у себя кота. Кот чем-то помешал ему, из-за чего тот его сильно избил, в итоге — кот умер. На видео другое животное, которое никому никак не повредило, но быд*о также бьет его ради забавы" — подписали видео его авторы.

Факт издевательства над животным обнаружила пресс-секретарь Каменец-Подольского районного управления полиции. Она написала рапорт руководству по этому поводу.

"Во время мониторинга соцсетей я обнаружила видео издевательство над животным, которое опубликовали в одной из местных групп в инстаграм. Мы сразу зарегистрировали этот факт в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Будет проведена проверка по этому поводу. Относительно работника, который здесь фигурирует, он нам не подчиняется. Это — конвойная служба и она подчиняется главному управлению Нацполиции в Хмельницкой области. Уже проводится служебное расследование. Мы будем ждать его завершения. Если это он, то, конечно, мы заинтересованы, чтобы такие люди у нас не работали", — рассказала ТСН.ua пресс-секретарь Каменец-Подольского управления полиции Татьяна Чубар.

По ее словам, видео с пытками кота отправили на экспертное исследование. О самом же правоохранителе, который фигурирует в этой ситуации, личный состав подразделения, где он работает, отзывается как о нормальном и адекватном работнике.

Напомним, что в Ужгороде на улице Гвардейская двое детей в возрасте 6 и 8 лет, убили котят.

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