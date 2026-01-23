"Бил очень сильно": слесарь обвинил экс-тренера "Динамо" в избиении, жена Михайличенко ответила

Николай Прийщ

Драка за тепло в элитном районе столицы. Известного футболиста и экс-тренера киевского «Динамо» Алексея Михайличенко обвиняют в нападении на коммунальщика.

Пострадавший слесарь утверждает: спортсмен нанес ему профессиональный удар ногой в пах. Сейчас мужчина находится в больнице с травмами половых органов, а жена Михайличенко уверяет — муж лишь защищал ее честь. В обеих версиях разбирался корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

«Потемнело в глазах»: версия потерпевшего

Николай работает сантехником в Печерском районе Киева уже много лет. Сегодня вместо привычных траншей он проводит время в урологическом отделении. Показывая свои грязные от работы руки, мужчина не сдерживает обиды.

Николай Прийщ, слесарь: «Посмотрите на мои руки, я их отмыть не могу, они не отмываются… Вот у нас такая работа, и теперь „благодарность“ такая. Разворачивается этот Михайличенко и меня ногой бьет в пах. Там мне и потемнело. Бил очень сильно и попал куда надо — по-футбольному».

Николай уверяет, что знает семью футболиста более 20 лет и неоднократно бывал у них в квартире. Причины такой агрессии мужчина не понимает.

«Я не знаю, чего он такой агрессивный, у него отопление автономное, чего он прилетел и бил меня — я не знаю», — говорит коммунальщик.

«Он меня толкнул в грудь»: версия семьи Михайличенко

Инцидент произошел в подвале дома на Печерске, где расположена бойлерная. Пока сам Алексей Михайличенко не выходит на связь, ситуацию прояснила его жена Инна, которую журналисты встретили у подъезда.

Инна Михайличенко, жена футболиста: «Я как раз в этом виновата… Николай собирался уходить уже, я стала и говорю: „Николай, я вас отсюда не отпущу, пока вы нам не вернете воду“. И в этот момент он меня толкает в грудь».

Госпожа Инна утверждает, что мужчина лишь вступился за нее, но самого факта избиения не было.

«Он как мой муж… так бы поступил каждый мужчина. Он его просто взял за грудь и требовал извинений».

Что говорят соседи и полиция?

Жители дома, которые уже несколько дней сидят без воды и отопления, разделились. Большинство поддерживает Михайличенко, жалуясь на бездействие сантехника Николая. Говорят: из-за того, что он вовремя не слил воду, трубы просто замерзли. Однако подтвердить или опровергнуть драку могло бы видео, которое якобы снимал руководитель участка, но найти эту запись пока не удалось.

В конфликт уже вмешались правоохранители.

Виктория Ковальская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Киеве: «Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия. Пострадавшему предоставлено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести телесных повреждений».

Пока слесарь Николай с беляшами отправляется на процедуры в больницу, жители печерской многоэтажки продолжают выживать в холодных квартирах. Кто прав, а кто виноват в «футбольном» конфликте — теперь будет устанавливать следствие.

